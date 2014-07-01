Конгресс русской прессы в Минске: команданте Лукашенко и журналисты

РедакцияКонгресс русской прессы в Минске: команданте Лукашенко и журналисты
Особенность вещания на русском языке, социальная ответственность журналистов и правдивость распространяемой информации – эти темы звучали на площадках минского XIX Всемирного конгресса русской прессы «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации».
Участник конгресса - Людмила Хейкинен, заведующая отделом маркетинга и рекламы газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».
Президент: «Хельсинки-2 - в Белоруссии»!
Белорусская столица во второй раз пригласила руководителей русскоязычных СМИ со всего мира, чтобы поднять наиболее актуальные проблемы современной прессы. Более 200 главных редакторов и издателей из 52 стран съехались в Минск, чтобы обсудить текущие задачи развития и обменяться опытом.
Значимость события подчеркнул президент страны Александр Лукашенко, который в приветственном слове обозначил свою позицию в отношении места русского языка в мире и, в частности, в Белоруссии. Он призвал журналистов осознавать всю степень их влияния на формирование общественного мнения и заявил о продолжении Минском миротворческих миссий. «В свое время Белоруссия стала крупнейшей площадкой мирного урегулирования. Почему бы нам не прийти к реализации идеи о проведении в Минске масштабного международного форума «Хельсинки-2»?» – сказал белорусский президент. Александр Лукашенко предложил участникам Конгресса поддержать эту инициативу и оказать содействие в ее распространении в СМИ.
Русский язык по-прежнему объединяет
Президент напомнил, что русскоязычная аудитория в мире насчитывает около 200 млн человек, их настроения и предпочтения во многом зависят от информации, получаемой со страниц печатных изданий, телевидения, радио – и прежде всего - из новостных порталов интернета. Несмотря на развитие и поддержание национальных языков, которые являются неотъемлемой частью суверенитета и культуры каждого государства, русский язык, особенно в государствах постсоветского пространства, сохраняет свою ведущую роль межкультурного диалога.
И хотя СМИ за пределами России используют русский язык, расценивать их деятельность в качестве некого проводника идей Москвы, манипулятора в кремлевской пропаганде будет все же неверно. Большая часть журналистов – граждане иностранных государств и имеют собственный мотивированный взгляд на происходящие в мире события. Они говорят со своей аудиторией на интересные ей темы, дают возможность получения альтернативной информации. Любая ложь в таком диалоге неминуемо приведет к потере рейтинга доверия, а следовательно – и к гибели самого СМИ. Как правило, они существуют на доходы от рекламы, на средства меценатов или грантовой поддержки государства – страны пребывания. Такая финансовая свобода от России и является одним из оснований их самостоятельности в оценке происходящего в мире.
Золотой век шляхты, «Славянский базар» и БЕЛАЗы
Важной частью формирования картины всегда являются эмоции журналиста, к которым и были адресованы мероприятия Конгресса, подготовленные при поддержке Фонда ВАРП и министерства информации Республики Беларусь. Хлебосольные приемы глав городов сменялись рассказами о повседневной жизни белорусов, их культуре и истории, экономике. Участникам конгресса была предоставлена возможность познакомиться с культурной столицей страны – Витебском и колыбелью ее истории – Полоцком, окунуться в реалии золотого века шляхты, единения поляков и литовцев на белорусской земле – в заповеднике Сула и стать частью одного из самого значимого музыкального праздника – «Славянского базара». Вся мощь и перспектива местной промышленности были представлены на примере Белорусского автомобильного завода, где журналисты были потрясены самым большим в мире самосвалом «БЕЛАЗ- 75710» весом в 810 тонн.
Без разрушительных крайностей
Многие из приехавших журналистов впервые посетили Беларусь и были по-хорошему удивлены увиденным. Их впечатления можно кратко обозначить слоганом «Прощание со стереотипами». Нет, не лукашенковской Кубой и не тоталитарной тенью сталинского прошлого предстала страна взыскательным гостям. Она удивила широкими улыбками местных жителей, с гордостью показывающих уютные, невероятно ухоженные улицы своих городов, современные здания, пятизвездочные оте- ли и торговые центры с товарами ведущих западных брендов. Да, богатых людей в стране немного, но и нищих практически нет. А уровню безопасности в стране пятидневного безвиза для практически всех граждан мира может позавидовать сама старушка Европа. В политике Александра Лукашенко, как и во всех его выступлениях, всегда говорится о границах, которые должны быть, чтобы удерживать общество от разрушительных крайностей. И, как показалось многим побывавшим в Минске, белорусскому президенту это вполне удается.
Следующий, юбилейный двадцатый Всемирный конгресс русской прессы, по замыслам организаторов, пройдет в 2018 году в США.
Ольга Довгань,
специально для «ВП»
Наша справка:
Решение о создании Всемирной ассоциации русской прессы было принято на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходил в июне 1999 года в Москве и Сочи. Инициатором создания ВАРП выступил ТАСС. Конгрессы ассоциации стали площадкой для встреч и обмена опытом работы между журналистами, издателями, руководителями русскоязычных СМИ из многих стран. Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленной в Ассоциации.
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