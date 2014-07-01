Маленькая Диана поплывет на яхте «Диана», но без Михаила Пореченкова

Дата публикации: Сегодня, 13:13

Семья — это, конечно же, в первую очередь наши родные по крови люди. Но еще и - наши друзья, близкие, коллеги, одноклассники...

Так считают участники фотоконкурса «Счастливы вместе!», который был организован Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Нарвской и Причудской епархии совместно с газетами «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».

Маленькая Диана Богатова (справа налево), ее бабушка Наталья и прабабушка Галина получили приз — поездку на яхте «Диана» (надо же, какое удачное совпадение!). «Мы решили сделать фотоколлаж и изобразить членов нашей семьи в виде артистов цирка, потому что цирк — это всегда празднично, весело, радостно! А именно такая атмосфера царит в нашей семье, - говорит Наталья. - Спрашиваете, почему в нашем коллаже появилась фотография актера Михаила Пореченкова? Потому что Пореченков — талантливый актер и прекрасный семьянин. И я, например, мечтаю, чтобы у меня появился такой зять. А сейчас в нашей большой семье одни женщины». Светлана Зайцева

В минувшее воскресенье, 9 июля, на празднике в честь Дня семьи, любви и верности, который проходил на площади у нарвского храма Двенадцати апостолов (ул. Мыйза, 4), прошло награждение победителей фотоконкурса.

Поскольку фотоконкурс (а нынешний, заметим, уже третий по счету) изначально планировалось провести в рамках Дня семьи, любви и верности, его устроители предлагали потенциальным участникам присылать фотографии, а также работы, выполненные в современных и популярных жанрах фотоколлажей и фотоаппликаций, которые рассказали бы о ярких моментах из жизни семьи, поведали о ее традициях и истории.

Идея конкурса нашла отклик в сердцах нарвитян: на конкурс было прислано 154 работы. Среди участников — и молодежь, и люди зрелого возраста, а также целые коллективы, например, группа детского сада Sädemeke («Искорка») и НКО «Русичи». Многие участники прислали не по одной или по три фотографии (как оговаривалось условиями конкурса), а целые серии.

- Причем, что обратило на себя внимание, - в подборках встречалось немало черно-белых фотографий, датированных 50-70 гг. прошлого столетия, что свидетельствует о том, что в семьях бережно сохраняется память о предках, - говорит Наталья Алексеева, сотрудница «Нарвской Газеты», которая первая в редакции принимала конкурсные работы.

И второе наблюдение членов жюри конкурса: судя по фотографиям, в понятие «моя семья» многие включили не только своих родных, но и друзей, близких по духу людей, тех, с кем учатся, работают, с удовольствием проводят время.

- Мы получили огромный заряд оптимизма, когда вновь и вновь рассматривали присланные работы, чтобы выбрать среди них победителей, - сказала от лица всех членов жюри на церемонии награждения директор НКО “Товарищество русских художников Эстонии”, фотожурналист, психолог Лилия Керро. - Поверьте, выбрать лучших было очень непросто. Но все же мы руководствовались двумя основными правилами: во-первых, работа должна была отвечать теме конкурса - «Счастливы вместе!», то есть быть эмоционально яркой, во-вторых, отличаться качеством исполнения.

Члены жюри не скрывают, что их особо порадовали фотоколлажи - оригинально, свежо, современно.

«И надо отдать должное трудолюбию авторов, ведь выполнить работу в жанре фотоколлажа или фотоаппликации (а мы впервые за историю нашего фотоконкурса сделали такое предложение) требует особых навыков и творческого воображения”, - добавляет член жюри руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Нарвской и Причудской епархии настоятель храма Двенадцати апостолов иерей Артемий Бондарев.

Обладателями главных призов фотоконкурса «Счастливы вместе!» - поездкой на яхте «Диана» по Финскому заливу на троих - стали: Диана Богатова и ее бабушка Наташа, Максим Родионов, Мария Соболева и Алексей Иванов.

Список всех победителей фотоконкурса «Счастливы вместе!» смотрите на сайте www.prospekt.ee. Там же вы можете увидеть и все работы, присланные на фотоконкурс.

Призы для победителей предоставили экипаж яхты «Диана», фирма ESTINVAIT OÜ (www.kommipomm.ee), ресторан Sushi King.

И в заключение поделимся еще одной новостью: уже есть тема для следующего конкурса. Следите за информацией!

Светлана Зайцева,

член жюри

Познакомиться с условиями конкурса и увидеть все работы присланные на него можно ЗДЕСЬ.

NB!

Уважаемые участники конкурса «Счастливы вместе»!

Свои дипломы за участие в конкурсе вы можете получить в редакции газеты «Виру Проспект» (Нарва, ул. Пушкина, 20-11) в любой рабочий день недели с 9.00 до 17.00.





Победители фотоконкурса «Счастливы вместе!»

Поездкой на яхте «Диана» награждаются:

Диана Богатова и ее бабушка Наталья,

Мария Cоболева и Алексей Иванов,

Максим Родионов.

Призы от ресторана Sushi King получили:

Наталья Эриязова,

Анастасия Остов.

Сладкие призы от ESTINVAIT OÜ получили:

Детский сад «Сядемеке», воспитатель Татьяна Карцева,

Владимир Антипов,

Сергей Екимов,

Нина Антонова,

Галина Смирнова,

Алена Калауд,

Аделина Соколова,

Ирина Кивимяэ,

Алина Баранова,

семья Савосто,

Виктория,

Тамара Федотова,

Маргарита Кузнецова.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе!