Поработали творчески и узнали дорогу в «Ильмарине»

РедакцияПоработали творчески и узнали дорогу в «Ильмарине»
Театр «Ильмарине», сегодняшнее место обитания которого - старинное здание на Вабадусе, 20, в минувшую субботу испытал небывалый наплыв публики. Спектакли театра пришли посмотреть участники конкурса пасхальных работ.
Победительница конкурса в категории «Приз зрительских симпатий» Екатерина Елисеева.Александр Брыкин
Так завершился конкурс «Светлая Пасха - в семье нарвской», который проводили редакции газет «Нарвская Газета» и «Виру Проспект», а также Нарвский Воскресенский кафедральный собор.
По этому случаю в зрительном зале театра состоялась церемония награждения участников конкурса. С приветственным словом к юным художникам обратился руководитель отдела связи с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей о. Андрей (Васильев) и руководитель изданий «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» Татьяна Завьялова.
О чем можно было сказать по такому случаю и что было сказано? Конечно же, о том, что такое Пасха, что нарвские дети в лице участников конкурса внесли в светлый праздник очень благозвучную и важную ноту. О том, что впереди у нас новые конкурсы: ведь развивать творческие способности своих читателей газете велит сама природа этого ремесла. И такие конкурсы всегда проходят при большой активности детей: информация через газету может достичь каждое детское учреждение и очень много семей.
С одинаковым вниманием спектакли смотрели и дети, и взрослые.Татьяна Завьялова
А затем состоялось награждение. 9 главных победителей получили сертификаты на посещение водно-банного центра Мересуу СПА на двоих. Еще был выбран победитель в номинации приз зрительских симпатий, и он также получил путевку в Мересуу СПА.
-На конкурс было представлено много групповых работ, - прокомментировала нюансы оценивания координатор конкурса, сотрудница рекламного отдела газет Наталья Алексеева. - Одна из лучших - картина от студии «Бантик» Нарвского молодежного центра. Нельзя не отметить и классы 1А и 2А Солдинаской гимназии, которые активно принимают участие в наших творческих соревнованиях уже не в первый раз. Мы не могли обойти вниманием все эти и многие другие работы. Поэтому и появились дополнительные призы - около 90 сертификатов на посещение планетария в торговом центре «Астри».
Без подарков в этот день не остался никто: юные художники уходили с праздника еще и с баночкой варенья, изготовленного по заказу издательства фирмой AS BACULA.
Но особенно приятно было узнать, что дети шли в этот день на Вабадусе, 20 не столько за наградами, сколько ради спектаклей театра «Ильмарине», билеты на которые тоже были для них подарком. Спасибо вам, друзья! Прощаемся ненадолго. Нас ждут новые конкурсы: читайте наши газеты, смотрите информацию на сайте.
Татьяна Завьялова
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