Сколько мороженок стоят местные новости?

Дата публикации: Сегодня, 11:10

Вопреки утверждениям, что газеты — это спутник жизни старшего поколения, наши издания молодых нарвитян интересуют, в очередной раз убедились редакции «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты».

Татьяна Завьялова (в центре): А теперь поработаем фотомоделями для фотосессии «Я и газета». Светлана Зайцева

Школьники не оставляют без внимания детские конкурсы, которые мы проводим - напомним, на конкурс рисунков «Нарисованная мама» поступило более 120 работ. Сейчас в редакции атмосфера снова сильно «помолодела» - нам несут работы на конкурс «Светлая Пасха в семье нарвской».

А сколько мы провели экскурсий для мальчишек и девчонок, и самим уже не вспомнить! Интересует наше подрастающее поколение - как выпускается газета? Как становятся журналистами? Как действовать, чтобы и твое мнение прозвучало в печати?

Должны сказать, что и нам такие встречи всегда приятны и кое-чему учат и нас. На прошлой неделе мы с удовольствием принимали в своих стенах группу школьников, каникулы которых организует Нарвский молодежный центр.

Как написанное автором в итоге превращается в публикацию, а затем рождается номер газеты, наши гости узнали от главного редактора «Виру Проспекта»Татьяны Завьяловой и шеф-редактора издания Светланы Зайцевой. Кстати, кое-кто впервые услышал здесь, что в наших изданиях есть специальная страничка под названием «Детская площадка».

Но и самим экскурсантам пришлось потрудиться: например, отгадать, сколько мороженок стоит годовая подписка газеты «Виру Проспект», если мороженка стоит 1 евро? (Правильный ответ - 14).

Родители, если вы хотите почаще видеть своего ребенка читающим, позаботьтесь о том, чтобы в вашу семью приходила газета!

«ВП»