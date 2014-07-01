Дата публикации: Сегодня, 13:38

Дорогие друзья! Наш конкурс «Нарисованная мама» набирает обороты! В его творческую копилку поступило уже двадцать работ, их мы представляем вашему вниманию. Любой из вас может попробовать себя и в роли искусствоведа: прокомментируйте на сайте наиболее понравившийся вам рисунок; самый интересный отзыв будет отмечен призом. Ждем новые рисунки от наших художников, а также сочинения о своих мамочках — самых любимых и дорогих. Все участники получат небольшие подарочки, авторы лучших работ — призы!





































Положение о конкурсе детского рисунка "Нарисованная мама"

Редакции газет «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» совместно с рестораном McDonald's в честь Международного женского дня 8 марта объявляют КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «Нарисованная мама».

Мы предлагаем нашим маленьким читателям нарисовать и поздравить своим рисунком самого дорогого и родного человека — маму!

Ждем от вас разных по стилю и технике рисунков, главное, чтобы на них была изображена ваша любимая мама. Вы сможете пофантазировать и нарисовать свою маму даже сказочной волшебницей, которая каждый день дарит вам свою любовь и заботу.

Будет здорово, если ваш рисунок будет сопровождаться коротким рассказом на тему: «Самая лучшая мама на свете».

Свои рисунки с именем и контактными данными присылайте по почте или приносите к нам в редакцию (Нарва, ул. Пушкина 20, 2 этаж, офис 12).

Конкурсные работы с 1 марта можно будет увидеть на выставке в ресторане McDonald's. По завершении конкурса семьи авторов 5 лучших рисунков получат подарочные купоны от ресторана McDonald's. Остальные участники также получат небольшие призы! Награждение состоится 5 марта в ресторане McDonald's (Нарва, Таллиннское шоссе, 37) начало в 12.00.

Лучшие рисунки будут опубликованы в наших газетах.

Все рисунки, представленные на конкурс, могут быть возвращены авторам после 18 марта до 1 апреля.

Так что творите и торопитесь, ведь до праздника осталось совсем мало времени!

Последний день сдачи работ - четверг, 2 марта.

По всем вопросам, связанным с конкурсом,

пишите на natalja@gazeta.ee

или звоните по тел. 55620450.