Видео. Челлендж с Пушкина, 20

Дата публикации: Сегодня, 14:59

- Наверняка многие из вас слышали, а некоторые даже сами участвовали в этом увлекательном занятии - mannequin challenge, - читаем мы в письме, полученном в в середине декабря из Нарвского профессионального учебного центра.

“А почему бы и нет? - подумали однажды мы, студенты отделения «Multimeedia», когда нам предложили принять участие во флешмобе и снять свое видео. Согласитесь, есть что-то захватывающее в возможности остановить время хотя бы на мгновение» , - говорит одна из его авторов Ксения Шамова.

Они его и сняли, а затем бросили вызов (англ. challenge) коллективу Prospekt-Media ("Виру Проспект" и "Нарвская газета"). И как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео! А помогли нам в съемках опять-таки студенты НПЦУ Дмитрий Федоткин и Сергей Афанасьев. А может, вы примете у нас эстафету и сделаете свой ролик? Посоревнуемся?

"ВП"