Нарвские Дни города получат творческий подарок от молодых американцев

Дата публикации: Сегодня, 10:34

Как известно, Россия в этом году не будет участвовать в Евровидении и, вероятно, не будет его транслировать по телевидению. Однако нарвитяне, привыкшие наблюдать за этим песенным конкурсом по российским каналам, имеют хорошую возможность познакомиться с исполнителями, представлявшими на Евровидении Эстонию, что называется, накоротке: дуэт выступит в Нарве на Днях города.

Молодёжная организация «The Young Americans» - это 50 студентов музыкальной академии Лос-Анджелеса, которые ездят по миру и обучают молодых людей из разных стран мира искусству танца. На фото — их ученики из Таллинна.

Как отметила на пресс-конференции, посвященной Дням города Нарвы, заведующая отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус, в программе празднования нашло свое место немало мероприятий с участием местных творческих сил, а также организованных самими нарвитянами.

Обзор праздничных событий она начала с впервые проводимого, масштабного мероприятия для детей и молодежи. До сих пор «культурный вес» нарвских Дней города существенно усиливался за счет фестиваля современного искусства Санкт-Петербурга под названием «Мост дружбы» (о его программе наша газета подробно писала в прошлом номере). Свою лепту в праздник при активном содействии посольства США в Эстонии в этот раз внесет творческая молодежь из Северной Америки. В предыдущие годы, заметим, посольство деятельно опекало «Гонки на мыльницах».

- В Нарву приезжает 50 молодых американцев, они поселятся в семьях своих сверстников, - сообщила г-жа Лутус. - Гости будут общаться с нашими ребятами и одновременно обучать их искусству вокала и танца. На этом фоне проходит совместная подготовка мюзикла, показ которого состоится 1 июня в спортивном центре. Посмотреть постановку приглашаются все желающие. Надеюсь, это будет достойное зрелище.

Что касается 3 июня, то есть собственно Дня города Нарвы, то руководитель отдела культуры напомнила, что праздничное шествие в этом году пройдет по другому маршруту. Не по Таллиннскому шоссе, где в это время развернется долгожданная реновация, а по речному променаду. Колонна будет формироваться у сцены Дальберга и направится затем в сторону Нарвского замка.

Градус праздничного настроения нарвитянам и гостям города снова поднимут два эмоциональных и зрелищных соревнования: «Гонки на мыльницах» на Липовке и забег невест и семейных пар в рамках акции «Сбежавшие невесты» на территории Нарвского замка.

Ударным звеном программы празднования по-прежнему остается вечерний концерт на территории замка. В том году со стороны Эстонии в нем примут участие участники Евровидения 2017: дуэт Лауры Пыльдвере и Койта Тооме.

Также для участия в гала-концерте приглашены местные «любимцы публики» таллиннская камер-группа «Ольга Клеш» и нарвская группа « Авеню», выступлением которой завершится этот день.

В воскресенье праздничную эстафету принимает Художественная галерея, двери которой откроются в 11 часов. Много интересного ожидает публику на променаде, свои возможности и таланты по традиции продемонстрируют в этот день национально-культурные общества города.

- Для любого города в любой стране Дни города – это не только повод порадоваться и повеселиться, - объяснил усилия и затраты Нарвы председатель горсобрания Александр Ефимов. - Это возможность обратить на себя внимание в Эстонии и за пределами. Подобные культурные события как ничто другое могут заинтересовать потенциальных гостей, у такой информации длинные ноги и легкая поступь.

Татьяна Завьялова





