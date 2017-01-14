К 100-летию республики - новые парки

Дата публикации: Сегодня, 10:59

Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики. Различные инициативы обсуждаются и в Нарве. На сегодняшний день готовы к рассмотрению три проекта из сферы паркового благоустройства.

Дубовая роща в районе Лаагна посажена школьниками Нарвской Эстонской гимназии совсем недавно. Из архива Тийу Ассафрей

Их будут обсуждать, 12 января, представители различных городских департаментов во главе с членом горуправы Георгием Игнатовым, курирующим вопросы городского хозяйства.

Инициативу проявили школьники

В рамках государственного проекта «100 дубов» планируется посадка аллей или рощ, состоящих из 100 дубов в честь столетия ЭР. Идея заключается в том, чтобы такие рощи создавались усилиями жителей республики при поддержке властей. Первой ласточкой в нашей местности стала дубовая роща в районе Лаагна. Участие в проекте приняла Нарв-ская Эстонская гимназия. Школьники собирали жё- луди, затем высаживали их в горшочки, ухаживали за ростками. Когда деревца подросли, их высадили в специально отведённом для этого месте. В итоге получилось не только доброе дело, но и большой семейный праздник.

К слову, главным идейным вдохновителем этой акции в Эстонской гимназии стала Тийу Ассафрей, преподаватель гимназии, лучший классный руководитель Эстонии 2016 года.

«Низкий поклон преподавателям Эстонской гимназии. Мне искренне жаль, что роща эта появилась не на территории Нарвы», - так прокомментировала это событие городской садовник Людмила Морина. Однако, и у Нарвы есть шанс обзавестись собственной дубовой рощей. Как раз рассматривается возможность организовать её за стелой при въезде в город. Участником госпрограммы выступит Нарвская горуправа.

В Нарве может появиться новый парк

MTÜ UUS SILD в лице Владимира Наумова и Натальи Поляковой вышло с идеей создать «Парк общественной инициативы GLORIA». Обсуждается, что под него можно было бы отдать территорию по ул. Вабадусе, между Спортхоллом и Художественной галереей.

«Нам хотелось бы создать действительно новый городской парк - при активном участии горожан. Когда будет разрешение от городских властей, утверждена детальная планировка, когда будет ясно, что и где сажать, мы планируем пригласить всех желающих принять участие в обустройстве парка. Затем потребуется помощь волонтёров в уходе, поливе, обслуживании. Пока всё на уровне идеи, но саженцы уже подрастают», - рассказала Наталья Полякова.

Частью этого парка может стать и «Аллея дружбы» (народов), проект создания которой предложил Круглый стол национально культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа совместно с горуправой Нарвы к столетнему юбилею ЭР.

Суть заключается в том, чтобы высадить различные деревья и растения, являющиеся национальными символами различных национальных групп, представители которых проживают в Ида- Вирумаа. Возможно, что «Аллея дружбы» станет частью нового парка. Контактными лицами этого проекта являются Алла Матвеева и Александр Дусман.

Софья Боборенко