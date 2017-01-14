К 100-летию республики - новые парки

Дневник акцииК 100-летию республики - новые парки
Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики. Различные инициативы обсуждаются и в Нарве. На сегодняшний день готовы к рассмотрению три проекта из сферы паркового благоустройства.
Дубовая роща в районе Лаагна посажена школьниками Нарвской Эстонской гимназии совсем недавно. Из архива Тийу Ассафрей
Их будут обсуждать, 12 января, представители различных городских департаментов во главе с членом горуправы Георгием Игнатовым, курирующим вопросы городского хозяйства.
Инициативу проявили школьники
В рамках государственного проекта «100 дубов» планируется посадка аллей или рощ, состоящих из 100 дубов в честь столетия ЭР. Идея заключается в том, чтобы такие рощи создавались усилиями жителей республики при поддержке властей. Первой ласточкой в нашей местности стала дубовая роща в районе Лаагна. Участие в проекте приняла Нарв-ская Эстонская гимназия. Школьники собирали жё- луди, затем высаживали их в горшочки, ухаживали за ростками. Когда деревца подросли, их высадили в специально отведённом для этого месте. В итоге получилось не только доброе дело, но и большой семейный праздник.
К слову, главным идейным вдохновителем этой акции в Эстонской гимназии стала Тийу Ассафрей, преподаватель гимназии, лучший классный руководитель Эстонии 2016 года.
«Низкий поклон преподавателям Эстонской гимназии. Мне искренне жаль, что роща эта появилась не на территории Нарвы», - так прокомментировала это событие городской садовник Людмила Морина. Однако, и у Нарвы есть шанс обзавестись собственной дубовой рощей. Как раз рассматривается возможность организовать её за стелой при въезде в город. Участником госпрограммы выступит Нарвская горуправа.
В Нарве может появиться новый парк
MTÜ UUS SILD в лице Владимира Наумова и Натальи Поляковой вышло с идеей создать «Парк общественной инициативы GLORIA». Обсуждается, что под него можно было бы отдать территорию по ул. Вабадусе, между Спортхоллом и Художественной галереей.
«Нам хотелось бы создать действительно новый городской парк - при активном участии горожан. Когда будет разрешение от городских властей, утверждена детальная планировка, когда будет ясно, что и где сажать, мы планируем пригласить всех желающих принять участие в обустройстве парка. Затем потребуется помощь волонтёров в уходе, поливе, обслуживании. Пока всё на уровне идеи, но саженцы уже подрастают», - рассказала Наталья Полякова.
Частью этого парка может стать и «Аллея дружбы» (народов), проект создания которой предложил Круглый стол национально культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа совместно с горуправой Нарвы к столетнему юбилею ЭР.
Суть заключается в том, чтобы высадить различные деревья и растения, являющиеся национальными символами различных национальных групп, представители которых проживают в Ида- Вирумаа. Возможно, что «Аллея дружбы» станет частью нового парка. Контактными лицами этого проекта являются Алла Матвеева и Александр Дусман.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
Задайте вопрос специалистам по охране порядка...
Встречу с прессой проведут специалисты Департамента архитектуры и городского планирования...
В мире
Украина запретила телеканал «Дождь»...
Причина блокировки — непризнание территориальной целостности Украины....
Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан ЕС...
Правила распространяются и на серопаспортников....
ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам...
ООН изменила региональную классификацию стран Балти....
Есть анекдот!
Китайский новый год...
Китайцы первыми поняли, что начинать новую жизнь с 1 января нереально....
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Выбор редакции
Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди...
Анне Веево рассказала, какие строительные работы будут осуществлены в 2017 году....
Нарвской больнице выделен миллион...
Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже....
Авторская кукла, с которой хочется играть...
В Нарвском инфопункте выставка авторских кукол Зои Бубновой. ...