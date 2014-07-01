Станислав Пирк отвечает на вопросы

ПредпринимательствоСтанислав Пирк отвечает на вопросы
Главная тема нынешней всеэстонской Недели предпринимательства, которая проходит также и в Нарве со 2 по 7 октября, - молодежь и предпринимательство. Поэтому в программе недели множество мероприятий, рассчитанных на внимание именно этой целевой аудитории.
Семинар в рамках недели предпринимательства — это еще и возможность получить небольшую консультацию прямо на месте. Станислав Пирк с готовностью отвечал на вопросы и во время кофе-паузы. Светлана Зайцева
Однако открывшие неделю семинары - о новшествах Налогово-таможенного департамента и о мерах поддержки начинающих предпринимателей - традиционно оказались интересными для нарвитян самого разного возраста.
Консультант Нарвского бюро целевого учреждения «Центр предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK)» Станислав Пирк дал обзор тех возможностей, которые могут использовать задумавшиеся об открытии собственного дела люди, используя услуги различных фондов, программ, коммерческих и государственных структур. Основное же внимание он сконцентрировал на самых существенных изменениях в практике получения стартового капитала, которые произошли в этом году.
По словам Станислава Пирка, нельзя сказать, чтобы ида-вирусцы были совсем уж неактивны. Так, например, в прошлом году более 600 нарвитян обратились к специалистам IVEK за различного рода консультациями по поводу того, как начать свой бизнес, а за девять месяцев нынешнего года таких любопытствующих уже более
700-т. Однако же реально тех, кто все же решается написать и представить свой бизнес- план и ходатайствовать о стартовом пособии, единицы.
Отчасти это еще и потому, считает Станислав Пирк, что, например, у Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) стали очень жесткие требования при выдаче стартового пособия (которое составляет до 15 000 евро) и использовать его предпринимателю, начинающему свою деятельность с нуля, невероятно сложно. Судите сами: за два последующих после получения поддержки года молодое предприятие должно выйти на оборот не менее 80 000 евро и ходатайствующий о стартовом пособии обязан создать два рабочих места с полной занятостью и зарплатой не ниже 810 евро (брутто). «Понятно, что массажном салону, кондитерской или автомастерской сделать это не под силу. А именно в сфере услуг подумывают работать большинство из тех, кто хочет открыть свое дело. Так что неудивительно, что в этом году никто из Ида-Вирумаа на стартовое пособие EAS ходатайство не подает», - говорит Эдуард Пирк.
Однако есть и нововведение со знаком плюс: средства из стартового пособия можно отчасти тратить на зарплату персонала, связанного с реализацией проекта. И есть уже примеры, когда начинающие фирмы воспользовались этим преимуществом.
Более реальной представляется возможность получить пособие на начало предпринимательской деятельности от Кассы по безработице (оно составляет чуть более 4 000 евро). Здесь тоже есть свои определенные условия (например, обязательное обучение на спецкурсе по основам предпринимательства и проч.), но они, скажем так, более «гуманные» по отношению к ходатайствующим, уже хотя бы потому, что для получения пособия не требуется самофинансирование и обязательство создать рабочие места. Тем не менее, по словам С. Пирка, по статистике только один из 4-х заявителей с первого раза получает от комиссии «добро» на выдачу пособия. «Главная причина — слабое обоснование собственной бизнес-идеи»,- объясняет Станислав Пирк.
По отзывам присутствовавших на семинаре «Меры поддержки начинающих предпринимателей», им было очень полезно узнать о возможностях поучиться в Нарвском менторском клубе (см. подробнее ivek.ee), о таких программ, как PRIA и PESA (см. подробнее на looveesti.ee), о новых услугах для начинающих предпринимателей от KredEx (http://www.kredex.ee) и возможностях получить софинансирование своих проектов от города Нарва (см. подробнее на www.investinnarva.ee), о фонде Prototron (www.proto-tron.ee) и конкурсе идей Ajujaht («Охота за умами»). Кстати, последний проводит свой семинар на русском и английском языке 4 октября в Нарвском колледже ТУ в 13.00.
Семинар в рамках недели предпринимательства — это еще и возможность получить небольшую консультацию прямо на месте. Станислав Пирк с готовностью отвечал на вопросы и во время кофе-паузы.
Светлана Зайцева
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