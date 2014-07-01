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«...Но ходить в театр мы конечно будем!»

Дата публикации: Сегодня, 13:20

«Хочу поделиться своими соображениями по поводу обновленного зала центра культуры «Женева». Я с иронией восприняла статьи в вашей газете о том, что зал «Женевы» выдержал первое испытание. По моему мнению, зал не выдержал первое испытание! Сам зал красивый, спору нет. Но вот кресла, установленные начиная с 11 ряда и дальше, совершенно не подходят для театра. Бывшие в употреблении, продавленные, они остались от бывшего кинотеатра и были привезены из подвалов торгового центра Astri.

Может, они и подходили для кинотеатра, но для настоящего театра не подходят совсем! Мы сидели на 18 ряду и, к сожалению, не увидели почти ничего из происходившего на сцене. Люди маленького роста просто утонули в этих креслах. А вы сами сидели в них? Наверное нет, ведь все приглашенные представители власти и гости города сидели в начале зрительного зала — с первого по десятый ряд, где стоят новые достойные театра кресла.

Когда я вставала с этого кресла, то получила такой шлепок, что дома долго болели спина и «мягкое место». Не пишите больше про эти кресла! Нам и старые, синие, очень даже нравились.

А ведь я — театралка, и теперь придется брать более дорогие билеты... Но ходить в театр мы, конечно, будем!..

Ваш читатель Маргарита Яковлева».

 

«...Но ходить в театр мы конечно будем!»

 

От редакции. Уважаемая Маргарита, наш корреспондент действительно сидел во время представления на третьем ряду и неудобств, описанных вами, не испытывал. Однако должны заметить, что не все люди разделяют ваше мнение. Так и выступивший во время приветствия мэр заметил, что новые кресла гораздо удобнее и комфортнее. Тем не менее мы уважаем ваше мнение и ознакомили с ним руководство Центра культуры Geneva.

Ответ на свой запрос газета получила от секретаря Центра культуры Geneva Елены Щекотихиной.

Елена Щекотихина:

- Персонал OÜ Geneva получил много благодарностей от зрителей, сидевших на креслах двух типов, которыми был оборудован реновированный зрительный зал. Понимаем, что всегда будут находиться люди, кому где-то неудобно и что-то не по вкусу. Но мы всеми силами старались создать уютный и красивый зал и, опять же по отзывам зрителей, нам это удалось. Но не каждое нововведение сразу находит своих сторонников. То же самое, вероятно, произошло и теперь. Надеемся, что те люди, которые пока не приняли новый зал, со временем оценят удобство и комфорт, которые мы создавали с любовью к нашим зрителям.

 

«...Но ходить в театр мы конечно будем!»

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