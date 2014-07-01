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Булыжной мостовой не будет

Дата публикации: Сегодня, 11:02

Булыжной мостовой не будет

В начале августа булыжную мостовую начали демонтировать. Светлана Зайцева

 

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Снова беспокою вас в связи с ситуацией с булыжной мостовой на привокзальной площади.  На протяжении немалого  времени можно было наблюдать забавные маневры представителей города. Городские чиновники торжественно пообещали, что незамедлительно проинформируют общественность о принятых решениях, но никаких объяснений со стороны городских властей, что же они намерены предпринять в целях сохранения довоенной мостовой, до сих пор не последовало. А 9 августа я увидел, как экскаватор начал снимать часть булыжной мостовой. Судя по информации, полученной из разных косвенных источников, никаких реальных шагов ради сохранения исторического наследия со стороны города предпринимать не будут: мол, объект находится не в охранной зоне, сохранение мостовой не пре- дусмотрели в проекте, недоглядели, сроки поджимают, средства ограничены и т.п.

Такое ощущение, что строительной фирме гор- управой было дано разрешение втихую снять неудобной мостовую, а чиновники тем временем будут усердно пытаться замолчать это непопулярное решение. Ну, а потом всех журналистов пригласят на открытие нового вокзала с новым дорожным покрытием... Прошу выяснить вопрос сохранения булыжной мостовой. Что конкретно решено, где и в каком объеме будет сохранено булыжное покрытие?

С уважением,
Илья

 

Так как проектом строительства нового вокзального терминала и благоустройством привокзальной площади занимается Департамент развития и экономики Нарвы,  мы попросили его специалистов  прокомментировать данный вопрос.

Руководитель службы проектов Анне Веево ответила следующее:

- На сегодняшний день окончательного решения, каким образом будут экспонироваться камни булыжной мостовой, не принято. После консультаций со специалистами было принято решение о демонтаже булыжной мостовой. После сортировки камни будут использованы как для маркирования/экспонирования булыжной мостовой на территории вокзала, так и на других городских объектах. Вероятно их использование, например, при реконструкции Ратушной площади. Сохранить булыжную мостовую на территории вокзала в ее изначальном виде не было возможности, так как существующая булыжная мостовая не соответствует современным дорожным  требованиям и нагрузкам автотранспорта.
  Директор Департамента развития и экономики Нарвы Георгий Игнатов добавил, что это решение было принято с учетом таких факторов, как время на реализацию и стоимость обоих вариантов, мнение комиссий городского собрания, дальнейшая эксплуатация объекта (уборка зимой, например), удобство передвижения людей. Более детальное техническое решение исполнитель работ представит позже. Сейчас же принципиально выбран вариант-минимум, то есть использование булыжника в декоративном виде на разделительных полосах и других местах, но не в целом на парковке. Та часть камня, которая останется неиспользованной, складируется и впоследствии будет использована при необходимости на других городских объектах.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев на наш запрос ответил следующее: «Мнение Департамента архитектуры и городского планирования (конкретно — мое и старшего инспектора по охране объектов старины Мадиса Туудера) было уже неоднократно озвучено: экспонировать старую мостовую по максимуму или частично использовать эти камни в покрытии привокзальной территории. Как это реально может выглядеть, пока под вопросом».

 

Софья Боборенко

Булыжной мостовой не будет

 

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