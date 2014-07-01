Почему водители автобусов не объявляют остановки?

Дата публикации: Сегодня, 13:59

В редакцию позвонил постоянный читатель”Нарвской газеты” Валерий Волоченков, который рассказал следующее:

“Хочу вам поведать о произошедшем со мной случае, связанном с поездкой в нарвском автобусе. Я ехал на “двадцатке” рейсом, который отъ­езжал от городской поликлиники в 15.17. Автобус проехал остановку “Рынок” и вдруг - свернул налево, на Отделочную фабрику. Никакого объявления о смене маршрута от водителя не было. Я подошёл к водителю и спросил, почему? Он ответил, что не обязан объявлять остановки.

Как это понимать? Если это самодеятельность водителя, руководство предприятия-перевозчика должно контролировать действия своих работников. А если это установка руководства - тогда не о чем и говорить…

Водитель сказал: “Смотрите на табличку на лобовом стекле”. Но ведь не каждый, кто бежит, опаздывая на автобус, может прочитать эту табличку. В моём случае так и получилось - я подбежал к автобусу сбоку, не увидев табличку.

Пришлось от Кренгольма идти пешком под палящим солнцем.

Но даже если и есть табличка, разве трудно перед поворотом объявить, что автобус идёт на Отделочную фабрику? Почему в Таллинне всегда объявляют и текущую остановку, и следующую? Разве в Нарве другие законы?”

На запрос по по поводу этой ситуации нашей газете ответил заведующий Нарвским отделением ATKO Bussiliinid AS Алексей Польников.

Алексей Польников:

- В договоре между городом и АТКО нет ничего про объявления остановок, но к ноябрю во всех городских автобусах будет установлена система автоматического объявления остановок.

От редакции.

Выходит, речь не о самодеятельности водителя и не об установке руководства. Просто, не учли. Просто составители договора о пассажирских перевозках не подумали своевременно об удобстве клиентов. Остается надеяться, что недоработка, связанная с объявлением остановок, уже этой осенью перевозчиком будет устранена.