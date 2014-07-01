Почему водители автобусов не объявляют остановки?

Обратная связьПочему водители автобусов не объявляют остановки?
В редакцию позвонил постоянный читатель”Нарвской газеты” Валерий Волоченков, который рассказал следующее:
“Хочу вам поведать о произошедшем со мной случае, связанном с поездкой в нарвском автобусе. Я ехал на “двадцатке” рейсом, который отъезжал от городской поликлиники в 15.17. Автобус проехал остановку “Рынок” и вдруг - свернул налево, на Отделочную фабрику. Никакого объявления о смене маршрута от водителя не было. Я подошёл к водителю и спросил, почему? Он ответил, что не обязан объявлять остановки.
Как это понимать? Если это самодеятельность водителя, руководство предприятия-перевозчика должно контролировать действия своих работников. А если это установка руководства - тогда не о чем и говорить…
Водитель сказал: “Смотрите на табличку на лобовом стекле”. Но ведь не каждый, кто бежит, опаздывая на автобус, может прочитать эту табличку. В моём случае так и получилось - я подбежал к автобусу сбоку, не увидев табличку.
Пришлось от Кренгольма идти пешком под палящим солнцем.
Но даже если и есть табличка, разве трудно перед поворотом объявить, что автобус идёт на Отделочную фабрику? Почему в Таллинне всегда объявляют и текущую остановку, и следующую? Разве в Нарве другие законы?”
На запрос по по поводу этой ситуации нашей газете ответил заведующий Нарвским отделением ATKO Bussiliinid AS Алексей Польников.
Алексей Польников:
- В договоре между городом и АТКО нет ничего про объявления остановок, но к ноябрю во всех городских автобусах будет установлена система автоматического объявления остановок.
От редакции.
Выходит, речь не о самодеятельности водителя и не об установке руководства. Просто, не учли. Просто составители договора о пассажирских перевозках не подумали своевременно об удобстве клиентов. Остается надеяться, что недоработка, связанная с объявлением остановок, уже этой осенью перевозчиком будет устранена.
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