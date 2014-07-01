Если вас обокрал не имеющий имущества — вам не повезло дважды

Обратная связь / ЖизньЕсли вас обокрал не имеющий имущества — вам не повезло дважды
В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя Германии, в прошлом нарвитянина. Ульрих Пельхен, как представился автор обращения, с 2007 по 2012 годы жил в Нарве, три года работал на Отделочной фабрике Кренгольма. Но, увы, Ульриха сегодня объединяют с нашим городом не только ностальгические воспоминания, но и одна сугубо житейская ситуация, разрешения которой он никак не может дождаться.
- Однажды мы с женой ездили на велосипедах за грибами. А когда вернулись к своим велосипедам, несмотря на то, что они были закрыты на замки, на месте велосипедов не оказалось. Так что пришлось нам идти домой пешком.
На следующий день я обратился в Нарве в полицию и написал заявление по поводу кражи. И вот хорошая новость: полиции удалось установить лицо, по вине которого мы пострадали! Это был гражданин Сергей Шелдьяков. Спустя некоторое время состоялся суд, который вынес решение в отношении гражданина Шелдьякова: выплатить нам сумму 383,47 евро и перечислить ее на мой эстонский счёт. Эти деньги мы до сих пор не получили…
Я неоднократно обращался в прокуратуру и к судебному приставу, но, видимо, до этого никому не было дела. Поскольку с 2012 года я живу в Германии, свой эстонский счёт я закрыл.
Высылаю вам копию решения суда и прошу помочь, чтобы мы наконец-то получили вышеуказанную сумму.
Надо сказать, ситуацию с Ульрихом Пельхеном уникальной не назовешь: получить деньги, даже имея на руках решение суда в свою пользу, удается в Эстонии далеко не всем пострадавшим. Поэтому за комментарием мы обратились к юристу. Разъяснения по проблеме нашему читателю дает Денис Нечаев (юридическая фирма Infolex Plus OÜ, тел. 55651287).
Оговоримся сразу: то, что Ульрих Пельхен закрыл свой эстонский счет, никакой роли в этой истории не играет. По словам нашего консультанта, «отсутствие у взыскателя счета в Эстонии не является препятствием для исполнительного производства».
Как поясняет Денис Нечаев, первое, что нужно сделать, чтобы решение суда начало «работать» на вас — это передать его на исполнение судебному исполнителю.
- Автоматически решение суда судебным исполнителем исполняться не будет, - отмечает юрист.- Для начала исполнительного производства лицо, в пользу которого решением суда взыскана некая сумма, должно обратиться к судебному исполнителю.
А теперь — самое важное: насколько долго будет взыскиваться задолженность, зависит от наличия у должника имущества и дохода. Если имущества и дохода, на которые можно обратить взыскание, нет, судебному исполнителю будет затруднительно исполнить решение суда.
Ульрих Пельхен сообщил нам, что к исполнителю он обращался. Денис Нечаев поясняет:
- Обращаться надо к судебному исполнителю, действующему в месте проживания должника. Есть 4 района действия судебных исполнителей: один из них - Виру, который включает в себя уезды Ида-Вирумаа и Ляэне Вирумаа, и куда и нужно обращаться нарвитянам.
Однако же не стоит исключать ситуаций, что судебный исполнитель исполняет свои обязанности нерадиво. Что можно противопоставить этому?
- На действия судебного исполнителя можно подать жалобу, - отвечает Денис Нечаев.
|Жалоба на действия судебного исполнителя подаётся судебному исполнителю –звучит странно, но именно тому, который и занимается исполнением по вашему делу. Судебный исполнитель рассматривает жалобу в течение 15 дней с момента ее получения и выносит решение в течение 10 дней с момента ее рассмотрения. Если податель жалобы не согласен с решением судебного исполнителя, у него есть право обжаловать это решение в суде.
Поворчим немного
А вокзал-то где?...
Раньше мне бы и в голову не пришло, что реконструкция вокзала может стать проблемой....
В мире
Министры обсудят сокращение миграционного потока...
Глава МВД Андрес Анвельт отправился в Тунис, на встречу контактной группы....
Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников...
В списке значатся «люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные...
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" идут в Петербург на парад...
Прибытие кораблей в Финский залив ожидается через несколько дней....
Есть анекдот!
Винтаж - лучший подарок...
А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Конгресс русской прессы в Минске: команданте Лукашенко и...
Белорусская столица во второй раз пригласила руководителей русскоязычных СМИ со всего...
Из Западной Польши до Северного Ледовитого океана - на...
22-летний житель Польши направляется на своем велосипеде к мысу Нордкап в Норвегии....
Бывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы...
В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Нарва. История...