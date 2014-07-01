Что с автоматом по приёму тары в Нарва-Йыэсуу?

Дата публикации: Сегодня, 08:35

Иллюстративное фото.

Уважаемая редакция,в очередной раз прошу помочь жителям Нарва-Йыэсуу и гостям города навести порядок с автоматом по сдаче тары у магазина “Максима”. Вот уже долгое время единственный приемный пункт работает с перерывами на сдачу: или автомат сломан, или переполнен. Приходиться уносить тару домой, а потом снова возвращаться. Имею предложение:установить новый автомат, а на случай его поломки - второй. Два автомата, особенно в летний период, будут не лишними. Как мне рассказал работник, обслуживающий автомат, ему приходится разъезжать между городами Силламяэ, Нарва и Нарва-Йыэсуу. Считаю, что на месте нужен работник, который бы оперативно решал все проблемы. Также не понимаю ответа от фирмы, обслуживающей автомат по приёму тары: мне посоветовали звонить на их телефон, если автомат не принимает ту или иную бутылку. Все маркированные бутылки должны приниматься, и я не вижу смысла звонить и тратить свои деньги на звонок.

Юрий Тиннер

Отвечает Евгений Симонов, представитель Pan-dipakendi Automatiseeritud Käit-lussüsteem OÜ, фирмы, отвечающей за работу автоматов по приёму тары:

Действительно, господин Тиннер неоднократно обращался к нам с претензиями по работе приёмного автомата. Автомат по приему залоговой упаковки является сложным оборудованием, имеющим оптику, весы, конвейерные ленты, дробилки, микросхемы и т.д. Как и любое устройство, он может порой выходить из строя. Однако после проверки жалоб Юрия мы выяснили, что автомат находился в исправном состоянии. Мы не оставили без внимания письма господина Тиннера и увеличили частоту обслуживания автомата, а также установили дезинфектор, так как условия не позволяют разместить раковину для мытья рук. Действительно, тарный автомат Нарва-Йыэсуу обслуживается посменно несколькими сотрудниками, которые движутся между несколькими пунктами приема залоговой упаковки, это вызвано экономической целесообразностью. В среднем время прибытия на пункт после получения сообщения о неисправности составляет 15 минут. Наша компания пыталась найти в Нарва-Йыэсуу временного работника на лето из числа жителей города, но безуспешно.

Хочу заметить, что в ряде случаев клиент вынужден немного подождать и в магазинах (например, при выкладке товара) или при загрузке/выгрузке денег банковского автомата. В случае возникновения проблемы с возвратом залоговой упаковки мы советуем обращаться в службу поддержки по номеру 6 005 626 (звонок по тарифу вашего оператора), находясь прямо у тарного автомата. Служба поддержки подскажет клиенту, почему возникла проблема со сдачей упаковки и постарается решить проблему на месте, а если это невозможно, то вызовет обслуживающий персонал. Мы финансово заинтересованы в том, чтобы автомат по приёму тары работал без перебоев. Поэтому наша служба поддержки клиентов ежедневно следит за работой всех автоматов через интернет, и в случае возникновения проблемы устраняет ее удаленно, либо отправляет на место сотрудника для устранения неполадки, опустошения или устранения засора.

Софья Боборенко