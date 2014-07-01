Вакцинация нужна и для взрослых

Дата публикации: Сегодня, 15:01

Читательница “ВП” Нина обратилась в редакцию с вопросом, неужели взрослые люди тоже должны делать прививки словно дети? Её 30-летний сын решил получить вторую специальность. Среди прочих документов у него попросили книжку вакцинации и поинтересовались, сделаны ли прививки, которые нужно сделать во взрослом возрасте.

- Книжку вакцинации мы так и не нашли. Помню, что когда дети учились в школе, медсестра следила за тем,чтобы прививки были сделаны вовремя. Но после школы наш семейный врач никогда не говорил нам, что необходимо прививаться и во взрослом возрасте, никакой информации о прививках нет и рядом с кабинетом врача. Где можно узнать точную информацию, и должен ли семейный врач следить за тем, чтобы взрослый человек делал прививки как это положено? - спрашивает читательница.

NB! Для защиты от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет проводить ревакцинацию. Эти прививки входят в государственную программу иммунизации и являются бесплатными для взрослых людей.

Отвечает Иирис Салури, представитель департамента здоровья (Terviseamet):

- Мы очень рады получить такой вопрос, он внушает нам радость и уверенность, что в указанном учебном заведении работают ответственные специалисты по охране здоровья. Информация о проведенной вакцинации школьников должна храниться в школах, и в случае необходимости её можно получить на руки. Каждый человек должен знать, когда и против каких заболеваний он был вакцинирован в течение своей жизни, а также о том, какие прививки необходимо ещё сделать в близкой и далекой перспективе. Так, например, для защиты от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет проводить ревакцинацию. Эти прививки входят в государственную программу иммунизации и являются бесплатными и для взрослых людей. Часть рекомендуемых прививок не входит в эту программу, и такие прививки являются платными (например, от сезонного гриппа или клещевого энцефалита), поэтому следует знать, где их можно сделать и сколько стоит эта процедура. Обычно рекомендуется делать прививки для ряда работников, которые по причине особенностей работы подвержены опасности заражения, а также - перед поездкой в страны, где есть опасность заражения инфекционными заболеваниями. Прививки, не входящие в программу иммунизации, можно сделать у семейного врача, в амбулаторных центрах, предлагающих услуги вакцинации (инфекционных кабинетах), а также у частнопрактикующих врачей. Информацию об иммунизации, вакцинах и инфекционных болезнях можно найти на русском языке на сайте www.vaktsineeri.ee

Софья Боборенко

