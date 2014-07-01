Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Обратная связь / Среда обитания
Бывшая баня на Линда: соседи негодуют - неужели не найти управы?

Дата публикации: Сегодня, 10:00

В редакцию «Виру Проспекта» пришло письмо следующего содержания:

Уважаемая редакция! Просим вас подключиться к решению проблемы по наведению порядка на территории бывшей бани на ул. Линда в Нарве. Участок граничит с нашим домом, Мальми, 12, и его состояние уже много лет, можно сказать, портит нам жизнь. Не первый год мы обращаемся в мэрию. Старший специалист по охране порядка Юри Тесленко пишет владельцу недвижимости, который живет в Таллинне, письма. Но никаких изменений у нас не происходит.

Участок захламлен - теперь на него уже свозят строительный мусор. Опавшую осенью листву, которая превратилась за это время в грязь, никто не собирал, и теперь все летит на наш дом. Плюс ко всему территорию бывшей бани превратили в место для выгула собак. Про то, что на такие прогулки хозяин животного должен идти с пакетом, чтобы затем убрать за своим любимцем, никто и не думает. А заставить их побеспокоиться об этом в нашем городе, как видно, некому. Давайте все же начинать приучать “собачников” к порядку!

Вынуждены заключить: очень плохо занимаются в Нарве уборкой города, если такое безобразие допускается в двух шагах от центра. И просим объединить усилия всем, кто как-то может повлиять на ситуацию.

Галина Пильник, Валентина Дзюбенко, 

члены правления КТ “Мальми,12”

 

Бывшая баня на Линда: соседи негодуют - неужели не найти управы?

Здание бывшей бани на Мальми потихоньку зарастает и мусором, и деревьями...

Светлана Зайцева

 

Прокомментировать письмо и ответить на заданные в нем вопросы мы попросили главного специалиста по охране порядка Нарвской городской управы Дмитрия Дьякова.

Дмитрий Дьяков:

- Здание, упомянутое читателями, находится в частной собственности и принадлежит паевому товариществу, находящемуся в Таллинне. Его планировалось перестроить в учебное заведение, но в связи с экономической ситуацией собственник изменил свои планы. Доступ в здание ограничен, все оконные и дверные проёмы заложены и проникновение внутрь посторонних исключено. Периодически возникают проблемы с благоустройством прилегающей территории. Мы передаём эту информацию собственникам, и они выполняют необходимые работы, но не так быстро, как бы нам хотелось.

К сожалению, изменения, которые произошли с 1 января 2015 в Законе об организации местного само- управления, существенно ограничили права города по применению санкций в отношении нарушителей местных правил.

Эта проблема существует по всей Эстонии, и, например, наши коллеги из волости Вайвара обратились к профильным министерствам с просьбой внести нужные поправки в закон. Ответ на это обращение ожидается в июне.

 

За комментариями редакция «ВП» обратилась также к представителям собственника здания бывшей бани.

Елена Канаичева, член правления Balti Finantsee-rimisasutuse AS:

- Здание по адресу Линда 5, принадлежащее Balti Finan-tseerimisasutuse AS, законсервировано всеми возможными способами, туда полностью закрыт доступ третьим лицам.

На территории вокруг здания производится капитальная уборка 3-4 раза за весенне-летний сезон: вывозится регулярно появляющийся несанкционированный крупногабаритный мусор (старые ковры, бытовая техника, диваны, стулья, кресла), собирается и вывозится мелкий мусор, стрижется трава. На замечания горуправы Balti Finantseerimisasutuse AS всегда реагирует и производит необходимые работы максимум в течение 5 рабочих дней.

По периметру территории несколько раз нами было установлено ограждение, но, к сожалению, оно каждый раз в течение полугода разворовывалось и исчезало бесследно.

Куча щебня была оставлена дорожно-строительной фирмой, которая осуществляла на прилегаемой к нашей территории ремонт коммуникаций и дороги.

Недвижимость выставлена на продажу. Также при благоприятных условиях, а именно улучшении экономического и социального климата в регионе, на участке возможно строительство объекта социального назначения.

Приносим свои извинения соседям за несколько запоздалую пост-зимнюю уборку территории в этом году. Обязательно приведем все в порядок в ближайшие дни.

 

Подготовила Светлана Зайцева

Бывшая баня на Линда: соседи негодуют - неужели не найти управы?

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

В Японии императору разрешили отречься от престола...

Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора....

0 166 / Подробнее...

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв...

Об инциденте стало известно ночью в 00.05....

0 219 / Подробнее...

Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до...

В результате двух терактов в центре Лондона, погибли семь человек....

0 313 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Безумный Макс...

А вы знали что вся серия фильмов про Безумного Макса это документалка о том, как...

0 38 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Услуги печника

Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Спасатели Малибу

(2017) боевик, драма, комедия

Рыба-Мечта

(2017) мелодрама, комедия, триллер

Большой

(2016) драма

Подводная эра

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Мумия

(2017) ужасы, фэнтези, боевик, приключения

СПАРК. Герой Вселенной

(2016) семейный, мультфильм, комедия
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Галерея желтых ленточек...

Кирилл Федотов из Санкт-Петербурга прислал фото, сделанные им на празднике.   ...

0 107 / Подробнее...

Наши «беглянки»: ударим по ненастью оптимизмом!...

Праздничное шествие, фотосессия, дефиле, танец невест, состязания в беге и награждение в...

0 564 / Подробнее...

Видео. Танец невест...

Групповой танец для наших невест поставила Екатерина Руссис, EK STUDIO...

0 913 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Российские дипломаты покинули Эстонию: в чём причина?...

Генеральный консул РФ в Нарве и его заместитель покинули страну....

1 2318 / Подробнее...

+Видео. Дорожка вокруг Липовки теперь - тропа здоровья...

В Нарве официально открылась новая тропа здоровья «Йоаорг»...

0 821 / Подробнее...

Галерея. «Вкусы Нарвы» многим пришлись по душе...

Ярмарка-дегустация привлекла внимание большого количества народа....

0 1066 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100