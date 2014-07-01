Бывшая баня на Линда: соседи негодуют - неужели не найти управы?

Дата публикации: Сегодня, 10:00

В редакцию «Виру Проспекта» пришло письмо следующего содержания: Уважаемая редакция! Просим вас подключиться к решению проблемы по наведению порядка на территории бывшей бани на ул. Линда в Нарве. Участок граничит с нашим домом, Мальми, 12, и его состояние уже много лет, можно сказать, портит нам жизнь. Не первый год мы обращаемся в мэрию. Старший специалист по охране порядка Юри Тесленко пишет владельцу недвижимости, который живет в Таллинне, письма. Но никаких изменений у нас не происходит. Участок захламлен - теперь на него уже свозят строительный мусор. Опавшую осенью листву, которая превратилась за это время в грязь, никто не собирал, и теперь все летит на наш дом. Плюс ко всему территорию бывшей бани превратили в место для выгула собак. Про то, что на такие прогулки хозяин животного должен идти с пакетом, чтобы затем убрать за своим любимцем, никто и не думает. А заставить их побеспокоиться об этом в нашем городе, как видно, некому. Давайте все же начинать приучать “собачников” к порядку! Вынуждены заключить: очень плохо занимаются в Нарве уборкой города, если такое безобразие допускается в двух шагах от центра. И просим объединить усилия всем, кто как-то может повлиять на ситуацию. Галина Пильник, Валентина Дзюбенко, члены правления КТ “Мальми,12”

Здание бывшей бани на Мальми потихоньку зарастает и мусором, и деревьями...

Светлана Зайцева

Прокомментировать письмо и ответить на заданные в нем вопросы мы попросили главного специалиста по охране порядка Нарвской городской управы Дмитрия Дьякова.

Дмитрий Дьяков:

- Здание, упомянутое читателями, находится в частной собственности и принадлежит паевому товариществу, находящемуся в Таллинне. Его планировалось перестроить в учебное заведение, но в связи с экономической ситуацией собственник изменил свои планы. Доступ в здание ограничен, все оконные и дверные проёмы заложены и проникновение внутрь посторонних исключено. Периодически возникают проблемы с благоустройством прилегающей территории. Мы передаём эту информацию собственникам, и они выполняют необходимые работы, но не так быстро, как бы нам хотелось.

К сожалению, изменения, которые произошли с 1 января 2015 в Законе об организации местного само- управления, существенно ограничили права города по применению санкций в отношении нарушителей местных правил.

Эта проблема существует по всей Эстонии, и, например, наши коллеги из волости Вайвара обратились к профильным министерствам с просьбой внести нужные поправки в закон. Ответ на это обращение ожидается в июне.

За комментариями редакция «ВП» обратилась также к представителям собственника здания бывшей бани.

Елена Канаичева, член правления Balti Finantsee-rimisasutuse AS:

- Здание по адресу Линда 5, принадлежащее Balti Finan-tseerimisasutuse AS, законсервировано всеми возможными способами, туда полностью закрыт доступ третьим лицам.

На территории вокруг здания производится капитальная уборка 3-4 раза за весенне-летний сезон: вывозится регулярно появляющийся несанкционированный крупногабаритный мусор (старые ковры, бытовая техника, диваны, стулья, кресла), собирается и вывозится мелкий мусор, стрижется трава. На замечания горуправы Balti Finantseerimisasutuse AS всегда реагирует и производит необходимые работы максимум в течение 5 рабочих дней.

По периметру территории несколько раз нами было установлено ограждение, но, к сожалению, оно каждый раз в течение полугода разворовывалось и исчезало бесследно.

Куча щебня была оставлена дорожно-строительной фирмой, которая осуществляла на прилегаемой к нашей территории ремонт коммуникаций и дороги.

Недвижимость выставлена на продажу. Также при благоприятных условиях, а именно улучшении экономического и социального климата в регионе, на участке возможно строительство объекта социального назначения.

Приносим свои извинения соседям за несколько запоздалую пост-зимнюю уборку территории в этом году. Обязательно приведем все в порядок в ближайшие дни.

Подготовила Светлана Зайцева