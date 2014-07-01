О неработающих WC и размывах на пляже

Дата публикации: Сегодня, 15:43

Редакция «ВП» получила несколько телефонных звонков из Нарва- Йыэсуу с вопросами, касающимися темы благоустройства в этом курортном городе.На вопросы читателей отвечает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

До начала летнего сезона этот размыв на пляже городские власти обещают ликвидировать. Светлана Зайцева

Почему не работают туалеты, которые установлены в Нарва-Йыэсуу на променаде и у пляжа?

Максим Ильин:

- Туалеты, как и весь остальной инвентарь, находящийся на городском пляже, устанавливается не позднее 1 июня текущего года. По состоянию на сегодняшний день - 22 мая - туалеты уже работают.

Что это за такие большие “размывы”, которые можно увидеть на пляже в трех местах, в частности, недалеко от гостевого дома «Мереранна» и дальше, по направлению к СПА-отелю «Ноорус». Раньше были небольшие ручейки, которые можно было легко перешагнуть, теперь – не обойти, не перепрыгнуть.

Максим Ильин:

- Если говорить о так называемых «больших размывах», то тот размыв, который находится у выхода к морю от «Мереранна», - это временно прокопанная городской коммунальной службой города канава для отвода дренажной воды из городского пруда. До начала летнего сезона город планирует её засыпать. Остальные же размывы являются природными — то есть вода из дренажных канав городской системы естественным путём течёт в море. Их ширина зависит напрямую от того, каков уровень воды в дренажных канавах города. В более засушливое время этих размывов практически нет, а в весенний период на пляже действительно очень сложно обойти эти места.

Пользуясь случаем от лица города хотел бы обратиться к читателям и пригласить всех 11 июня на открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу. Место проведения - выход на море по улице Кирику недалеко от СПА-отеля «Мересуу».



Светлана Зайцева







