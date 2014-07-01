Устаревшие проекты есть, криминала в этом нет

Дата публикации: Сегодня, 10:04

В программе Нарвской радиостудии прозвучало, что город «списал» 140 тысяч на нереализованные проекты. То бишь, город заказывал разработку проектов, они участвовали в конкурсах и проч., не были поддержаны, не осуществились. Прокомментируйте это, пожалуйста! Приведите в пример пару проектов нереализованных и по какой причине они не состоялись. У кого заказывали? Кто их продвигал? Кто несет ответственность за реализацию и за нереализацию? Эти деньги заложены в бюджет города из года в год? И как обстоит дело в других самоуправлениях?

Светлана, читательница www.prospekt.ee

На этот вопрос нашей читательницы ответил городской секретарь Нарвы Антс Лийметс:

- Я не экономист и комментировать могу лишь как член управы, на заседаниях которой имеется некая информация о проектах. Могу сказать, что речь идёт о старых проектах, тех, которые были заказаны 5-10 лет назад и для реализации которых не нашлось финансирования. Не считаю, что в этом есть какой-то криминал или что деньги потрачены впустую.

К сожалению, в предпринимательстве это бывает, когда не удаётся найти деньги для воплощения какой-то идеи в жизнь, тем более, в органах муниципальной власти.

Я не имею достоверной информации, что происходит в других городах, но полагаю, что такие вещи случаются везде. При составлении бюджета местные власти всегда закладывают в него определённые программы, которые, в случае поддержки, потребуют самофинансирования. Не все они будут воплощены в жизнь, поэтому обычно вносят немного больше программ, чем смогут быть реализованы. Это всегда риск.

Сказать, кто виноват? Бюджет утверждает горсобрание. Значит, это политическая воля народных избранников. Конечно, ответственность несёт и городская управа. По каждому проекту есть ответственные, и если бы в деле был криминал, то полиция уже бы занималась ими. Криминала нет, есть просто устаревшие проекты.

Записала Софья Боборенко