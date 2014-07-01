Проект - это тоже учеба

Дата публикации: Сегодня, 10:38

В январе этого года завершается молодежный проект «Si-nu Mõju-2», организованный Центром Неформального обучения VitaTiim в сотрудничестве с Нарвской Ваналиннаской государтственной школой, Солдинаской гимназией, Кесклиннаской гимназией, Нарвским Языковым лицеем и школой Паю.

Иллюстративное фото.



В рамках программы молодые участники посетили Хаапсалу, Раквере и Таллинн, где встречались с различными чиновниками, представителями общественных организаций и узнавали больше о политике и государственном устройстве. Преимущества такой формы обучения налицо: ученикам не нужно было сидеть за партами; вместо этого они активно участвовали в обсуждениях, потому что выступали в качестве и правительства, и активных горожан, и журналистов, которые находились в центре событий.

На финальной встрече в Нарве молодежь поделилась с представителями нарвских властей своим виденьем проблем, с которыми они сталкиваются в родном городе. Например, участники выделили такую проблему, как недостаток эстоноговорящих учителей в нарвских школах. А почему бы, предложили они, не приглашать молодых специалистов (педагогов и молодежных работников) для прохождения практики в нарвских школах?

Также ребятам хочется, чтобы администрации школ больше поддерживали проектную активность и признавали бы полученный учебный опыт во внешкольной деятельности.

Молодёжные встречи в рамках проекта Sinu Mõju-2 стали отличной возможностью осознать и высказаться о различных проблемах, начиная от школьного питания и заканчивая системой образования. Надеемся, что озвучивание и обсуждение этих проблем – первый шаг к их решению.



Алина Ворончихина и Вадим Марков,

участники проекта