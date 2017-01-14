Пусть составители графика движения проедутся сами...

Обратная связьПусть составители графика движения проедутся сами...
В редакцию пришло письмо следующего содержания.
Уважаемая редакция газеты «Виру Проспект»!
Я живу на улице Раквере больше 20 лет. И все эти годы на нашей улице была и есть остановка автобуса «Раквере, 38». Пригородные автобусы № 37, 38, 40, 123 всегда останавливались здесь и забирали людей.
С 1 ноября этого года потихоньку, молча, без всяких объявлений, автобусы № 37 и 38 перестали останавливаться. Люди стали возмущаться, звонить диспетчеру, директору. В ответ было сказано, что все согласовано с городским департаментом. У меня никак в голове не укладывается, как можно оставить такую большую — длиной с километр! улицу в большом спальном районе без остановки?! Тем более что автобусы как ездили по ней, так и ездят: маршрут не поменялся. Невооруженным глазом видно, кто пользуется этим маршрутом — люди немолодые, много пенсионеров. А им предлагается ходить на ул. Сепа или на ул. Кангеласте.
Ул. Сепа находится в частном секторе, там и в сезон-то садится человека два-три; а на Кангеласте автобус № 37 делает 4 остановки, но чтобы попасть на эти три — Кангеласте, 34, 14 и конечная, надо искать пешеходный переход. А каково это пожилым людям, которые едут с сумками, тележками — об этом никто думать не хочет. И сколько времени в таком случае автобус будет стоять и обилечивать эту толпу? Движение на проспекте Кангеласте более интенсивное, чем на ул. Раквере, и там еще паркуются автобусы, которые возят людей на работу.
А теперь посмотрите в обратном направлении. Автобус № 37 делает остановку на улице Сепа , а потом только у магазина Prisma. Это как? Нормально! Была же остановка на Раквере, 73. Где она? В расписании «остановка Кангеласте, 14». Но ее по определению не может быть, она на другой стороне проспекта и далеко от Prisma.
В октябре расписание было безобразным. 37-й автобус ни разу в «Светофор» вовремя не приехал, каждый день были опоздания на 10, 15 минут. Водителю дается 1 час, чтобы от Ледового холла доехал до «Светофора». Но разве это реально сделать в сезон? У садоводов в октябре полно работы, поэтому людей ездит много. Пока автобус совершает поездку по всему городу, да еще с заездом в сады «Гвоздика», одного часа ему явно не хватает.
А в каких условиях работают водители! Мы, садоводы, из-за опозданий треплем нервы и водителям, и себе, а винить надо того, кто составляет расписание. Эти люди хотя бы раз проехали бы по этому маршруту и посмотрели, что творится в автобусе. Водителю в садах приходится ехать быстрее, чтобы уложиться в расписание, в «Светофоре» ему некогда отдохнуть (там конечная остановка), потому что он опаздывает. Но он же везет не дрова, а людей. Об этом подумали те, кто составляет расписание? Неужели в сезон трудно утром сделать два рейса, как было раньше — один от Ледового холла, другой от Сенди? К нам на Ракверескую утром ни один рейс пустым не приходил, мы всегда садились в полный автобус.
Сейчас зимнее затишье, но вот в апреле опять начнется гонка водителей за расписанием со всеми вытекающими последствиями. Неужели нельзя скорректировать расписание с учетом прихода весны? Ведь дачники поедут в сады не именно 1 мая, а раньше! Если фирма ATKO пришла зарабатывать деньги, так надо это делать с умом, изучив спрос населения.
Я написала про 4 остановки на пр. Кангеласте. Четвертая — у магазина «1000 мелочей». Но водители говорят, что ее тоже хотят прикрыть. Вот и хочется спросить у тех, кто решает, быть остановкам или нет: вы, господа хорошие, для кого работаете, для себя или для людей? Или вы настолько уверены, что вас никто с ваших должностей не уволит и поэтому вам наплевать на тех, кто вас обеспечивает работой? А в числе ваших работодателей (косвенных), между прочим, и мы, садоводы. Подумайте, пожалуйста, об этом!
Н. Архипова,
г. Нарва
Письмо нашей читательницы прокомментировала старший специалист организации дорожного движения Нарвской городской управы Вера Михайлова:
- Письмо г-жи Архиповой отослано руководству AS Atko Bussiliinid, фирмы, которая с 1 февраля этого года осуществляет автобусное сообщение в Нарве. В летнем расписании все указанные в письме остановки будут действовать. Сейчас же, когда действует зимнее расписание и пассажирский поток не столь большой, как летом, автобусы, направляющиеся в сады, делают остановку у магазина «1000 мелочей», автобусы, едущие в обратном направлении, то есть из садов, могут сделать остановку на Раквере, 73 по требованию пассажиров.
Светлана Зайцева
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