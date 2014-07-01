Спасибо врачам!

Обратная связьСпасибо врачам!
Иллюстративное фото.
Я - жительница Силламяэ, но за всю свою достаточно продолжительную жизнь привыкла пользоваться услугами нарвских врачей. И хочу выразить им большую благодарность за их работу! Всем, кто трудится в поликлинике и в больнице, и в первую очередь кардиологу Ольге Авериной, Елене Петровой, Светлане Стефиль, доктору Сергею Лутсу. Он буквально спас меня, так как после неудачной операции в Пуру сумел оперативно разобраться в моих страданиях и решил срочно отправить меня в Центральную Таллиннскую больницу к доктору Альбергу.
Знаю, что многие нарвские врачи раньше постоянно повышали свою квалификацию в России и продолжают это делать, что, на мой взгляд, никак не умаляет их профессионализма.
Дай Бог им всем здоровья!
Юлия Кузнецова,
г. Силламяэ
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Продам квартиру в Силламяэ
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