Спасибо врачам!

Дата публикации: Сегодня, 11:26

Иллюстративное фото.

Я - жительница Силламяэ, но за всю свою достаточно продолжительную жизнь привыкла пользоваться услугами нарвских врачей. И хочу выразить им большую благодарность за их работу! Всем, кто трудится в поликлинике и в больнице, и в первую очередь кардиологу Ольге Авериной, Елене Петровой, Светлане Стефиль, доктору Сергею Лутсу. Он буквально спас меня, так как после неудачной операции в Пуру сумел оперативно разобраться в моих страданиях и решил срочно отправить меня в Центральную Таллиннскую больницу к доктору Альбергу.

Знаю, что многие нарвские врачи раньше постоянно повышали свою квалификацию в России и продолжают это делать, что, на мой взгляд, никак не умаляет их профессионализма.

Дай Бог им всем здоровья!

Юлия Кузнецова,

г. Силламяэ