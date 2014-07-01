Лицом к морю

Обратная связьЛицом к морю
Как известно, Нарвская Центральная библиотека в течение года стремилась организовать свою работу так, чтобы отразить эту тему в своих разнообразных мероприятиях.
На «морских» занятиях в Нарвской библиотеке. Нарвская Центральная библиотека
В начале года в Эстонии был объявлен конкурс идей, который по замыслу организаторов, давал возможность осуществить интересные идеи, связанные с морем. Нарвская Центральная библиотека оказалась в числе организаций, получивших положительное решение по итогам этого конкурса идей. В своем проекте библиотека предложила нарвитянам комплекс разнообразных мероприятий, которые направлены на расширение экологической осведомленности горожан.
Так, с апреля по декабрь в библиотеке прошла серия интерактивных книжных выставок «Море зовет», на которых были представлены книги о море, как художественная литература, так и книги по различным отраслям знания – от судомоделизма до блюд рыбной кухни.
В середине апреля библиотека предложила всем желающим открытую лекцию преподавателя Нарвского колледжа Марет Вихман «Значение моря в жизни человека», приуроченную к Всемирному дню экологических знаний.
В мае Кренгольмская библиотека пригласила своих читателей на встречу с Андреем Черенковым, поваром парома «Принцесса Анастасия», который рассказал о своей творческой профессии, а также поделился секретами мастерства, проведя для юных участников встречи мастер-класс по приготовлению вкусной и полезной пищи. Гостей также ждали выставка моделей судов, морская викторина, разнообразные игры и веселые конкурсы.
1 июня, в День защиты детей, Нарвская центральная библиотека предложила малышам нарисовать море и его обитателей на террасе перед главным входом.
Школьников, которые отдыхали летом в пришкольных лагерях, сотрудники библиотеки знакомили с историей морских путешествий, морскими профессиями, а также с детскими книгами, рассказывающими о романтике моря, о вечном зове морских странствий. Эти мероприятия были проведены при активном участии нарвского Клуба Юных Моряков, с которым библиотеку связывает многолетняя дружба.
Морской сувенир, сделанный своими руками на мастер-классе в библиотеке. Нарвская Центральная библиотека
Сентябрь можно было смело назвать в библиотеке месяцем морских узлов. В это время создавалась видео-версия известной эстонской народной сказки «Запретный узел», познакомившись с которой любой теперь сможет узнать, отчего слово моряка должно быть так же крепко, как и морские узлы, что они завязывают на канатах.
В октябре читателей библиотеки ожидали сразу два события. Одно из них – долгожданная творческая встреча с Арне Адером, известным эстонским фотохудожником, знакомым всем жителям страны по ежегодным Календарям природы, на которых запечатлены мгновения эстонской флоры и фауны. А .Адер открыл в библиотеке выставку своих работ под названием «Шторм». Также в октябре юные нарвитяне приняли участие в мастер-классе по изготовлению морских сувениров. Занятие провела Екатерина Аверко, преподаватель Дома детского творчества Нарвы.
А завершила данный проект в ноябре уже ставшая традиционной семейная электронная викторина под названием «Морские истории», в которой приняли активное участие около сорока семей.
Анна Куули,
Нарвская центральная библиотека
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