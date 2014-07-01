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Английский преподавать на эстонском? Почему бы и нет!

Дата публикации: Вчера, 20:32

На вопросы, поступившие на сайт газеты «Виру Проспект» www.prospekt.ee в рубрику «Дежурный по городу», отвечает вице-мэр по вопросам образования Нарвы Вячеслав Коновалов.

 

Английский преподавать на эстонском? Почему бы и нет!

Ремонт покрытия беговой дорожки обойдется в сумму от 250 до 400 тыс. евро. Архив «ВП»

 

У нас в торговом центре рядом с домом 8 по ул. Герасимова находится пивной бар. Мне как родителю кажется странным, что это злачное заведение осуществляет свою деятельность в 10 м от детского сада, в 200 м от школы и в 100 м от центра семейных врачей. Дети (и взрослые) вынуждены ежедневно наблюдать выползающий на полусогнутых, курящий, матерящийся и справляющий нужду на забор садика контингент. Считаете ли вы нормальным это соседство? Что готовы сделать в интересах школьников, дошкольников и добропорядочных граждан?
Неравнодушный родитель

Лена

Вячеслав Коновалов:

- Алкогольной продукцией нельзя торговать на территории дошкольных учреждений, школ, гимназий и других мест, связанных с детьми и молодёжью. Что касается именно этого бара, то в последнее время жалоб от жильцов дома № 8 и от директора детского сада Põngerjas не было. Последнее заявление от жильцов дома поступало ещё в 2010 году, когда помещение бара использовала другая фирма. Если есть какие-то факты нарушений, то необходимо поставить в известность городскую управу.

 

Считаете ли вы правильным решением уравнивание зарплаты учителям-«дошкольникам», не учитывая их квалификационных ступеней? Старшие учителя проделали достаточно серьёзную работу, чтобы получать большую зарплату, соответствующую их квалификации. Энтузиазм и любовь к работе - это прекрасно, но не должны ли усилия и энергозатраты старших учителей оплачиваться дополнительно, как это и было раньше?

Елена

Вячеслав Коновалов:

- В претензиях педагогов есть доля правды: наверное, те люди, которые потратили деньги и время для совершенствования своих педагогических навыков, недовольны новой ситуацией. Однако у директоров как школ, так и детских садов есть фонд заработной платы, исходя из которого директор может назначить дополнительные небольшие доплаты, при помощи которых он варьирует заработную плату своих сотрудников.

 

В Нарве есть только один стадион для занятий лёгкой атлетикой, и он находится в довольно плохом состоянии. Если нет соответствующих условий, то молодые талантливые спортсмены не развиваются. В то же время легкая атлетика - часть государственной программы образования. Если нет условий для проведения соревнований, значит, Нарва остаётся без «спортивного туризма». В связи с этим мои вопросы:
Правда ли, что на новом строящемся стадионе не будет бегового круга, и там нельзя будет проводить соревнования по легкой атлетике? Можно ли ещё внести изменения в план?

Есть ли в планах обновить беговое покрытие стадиона «Кренгольм»?
Аэт

Вячеслав Коновалов:

- То, что беговая дорожка на стадионе «Кренгольм» находится в плохом состоянии, это правда. Мы попытаемся внести в бюджет следующего года расходы на её обновление, но это потребует довольно больших сумм: заменить покрытие будет стоить от 250 до 400 тысяч евро. Последний раз оно ремонтировалось в 1994 году, поэтому никто не знает, в каком состоянии находится основание в тех местах, где были залатаны дыры. Сняв резиновое покрытие, мы можем увидеть, что расходы на ремонт могут увеличиться. Что касается стадиона у Шестой школы, то бегового круга там, действительно, не будет. Этот стадион планируется как футбольный (с трибунами), однако на нем предусмотрено сооружение 100-метровой беговой дорожки и сектора для прыжков в длину.

 

Погоня за пресловутыми 40/60 в школах доходит до абсурда. Что только не впихивается в эти проценты, вплоть до иностранных языков. Не странно ли видеть в отчётах директоров, что английский язык тоже преподаётся на эстонском?

Вячеслав Коновалов:

- Полагаю, что директора идут на такой шаг не от хорошей жизни. Есть более серьезная проблема – нехватка педагогов-предметников, которые бы одновременно владели эстонским на уровень С1 и предметом. Поэтому, наверное, если есть учитель английского языка, имеющий соответствующую категорию С1 на эстонском, то почему бы и не попробовать? Возможно, такой подход поможет ученикам даже лучше овладеть языками. На сегодня все директора отчитались, что система 40/60 в школах работает. Специалисты отдела культуры Нарвской горуправы проводили проверки в некоторых школах, и, если на уроке по-эстонски звучало только приветствие, то такой предмет нельзя считать преподаваемым на эстонском языке.

 

Подготовила Софья Боборенко

Английский преподавать на эстонском? Почему бы и нет!

 

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