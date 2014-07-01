Концертный зал в Нарве - вопрос далекой перспективы

Чиновник отвечает читателюКонцертный зал в Нарве - вопрос далекой перспективы
Вице-мэр по вопросам образования и культуры Нарвской городской управы Вячеслав Коновалов отвечает на вопросы читателей «Виру Проспекта».
Дни города Нарвы - самое масштабное культурное мероприятие ближайшего времени. Архив «ВП »
Когда большой зал центра культуры Geneva примет приличный вид?
- Г-н Фёдоров сообщил, что с 4 июня, после празднования Дней города, большой концертный зал закрывается на ремонт. По плану будут заменены кресла и полы, а также сделан косметический ремонт. Арендатор надеется, что к сентябрю все работы будут завершены, и зал преобразится.
Почему в Нарве нет достойного концертного зала?
- Вопрос справедливый. Но надо понимать, что городу содержать большой зал будет очень тяжело, даже если государство выделит средства на его строительство. Именно по этой причине было решено не переоборудовать Александровскую церковь (которая подходит по акустике и количеству мест для этих целей) в концертную площадку. Поэтому появление нового концертного зала маловероятно и, может быть, даже нереально. Мы знаем, что услышим в ответ от государства, если обратимся с просьбой: выделяются 2,5 миллиона на Vaba Lava, грядёт строительство колледжа МВД, появится новое здание государственной гимназии… Все эти инвестиции в ближайшее время придут в Нарву. Так что, несмотря на необходимость большого зала, пока это дело далекой перспективы.
Какие масштабные культурные мероприятия ждут горожан в этом году, кроме мыльниц, “бегущих невест” и байкеров?
- Могу сказать как минимум о шести масштабных мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время. 21 мая состоится «Славянский венок 2017», куда приедут более 500 участников из разных городов Эстонии и России, выступят детские хоры, танцевальные коллективы. В День защиты детей 1 июня пройдёт шоу Young Americans: 40 амери- канцев-волонтёров совместно с двумя сотнями нарвских школьников подготовят грандиозное шоу на территории Спортхолла. Кстати, хочу сказать, что осталось не более 20 свободных мест, и, если есть желающие попасть в проект, им нужно поторопиться с регистрацией. Далее пройдут Дни города, о программе которых нарвитяне вскоре подробно будут проинформированы. Четвёртым мероприятием станет День молодёжи, он состоится 12 августа на льду Ледового холла. Фестиваль кино, который нам привезут из Санкт-Петербурга, пройдёт в августе. Осенняя столица – мероприятие, о котором сейчас ведутся переговоры. К сожалению, большого оперного праздника не получится, но мы надеемся, что к нам привезут хороший спектакль. В любом случае, задумки есть разные, и нарвитянам будет на что посмотреть.
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