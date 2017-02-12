О тренерской работе и школьном питании

Дата публикации: Вчера, 12:32

На вопросы читателей «ВП» отвечает Вячеслав Коновалов, вице-мэр по вопросам образования Нарвской городской управы.

- Что вы посоветуете молодым учителям и спортивным тренерам, недавно окончившим высшее учебное заведение и желающим работать в Нарве, но не имеющим возможность начать работу из-за того, что в общеобразовательных школах и школах по интересам продолжают трудиться учителя и тренеры, которые уже давным- давно находятся на пенсии?

- Я позвонил в городские спортивные школы и выяснил, что на сегодняшний день в Нарве работают как тренеры-пенсионеры (их 6 человек), так и молодые кадры. За последние 5 лет спортшколы взяли примерно по 3-4 человека в свой штат. Руководитель спорт- школы «Энергия» Иван Сергеевич Маштаков сказал, что последние несколько лет к ним практически не поступало заявлений на тренерскую работу от молодых специалистов, хотя их в школе ждут. Но вот со стороны молодёжи большого интереса к тренерской работе, по мнению И. Маштакова, нет. Г-н Маштаков объясняет это тем, что для тех, кто идёт на тренерскую работу, не оканчивая вуз, довольно сложно сдать экзамен по специальности – kutseeksam, дающий возможность работать тренером, например, бывшему спортстмену. Директор школы «Паэмурру» Леонид Гулов рассказал, что за последние 5 лет они взяли на работу 4 человека.

- Почему дети в школах отказываются есть вашу бесплатную еду?

- Что касается школьных столовых, существуют два показателя: калораж и температура. Если эти два показателя в норме, то вкусовые преференции в учёт не берутся. Недавно я говорил на эту тему с представителями Нарвского молодёжного парламента. Получается, что у одной (из двух) фирмы, поставляющей питание для школ, еда вкуснее и разнообразней, чем у другой. Я намереваюсь встретиться и поговорить с представителями этой фирмы, чтобы какие-то вещи могли быть изменены. Сейчас государство выделяет 78 сентов на школьный обед для одного ученика, а с 2018 года дотацию на школьные обеды поднимут до 1 евро.

Записала Софья Боборенко