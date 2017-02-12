Скользкие вопросы дорог и тротуаров

Дата публикации: Сегодня, 14:27

На инфочасе 20 февраля разговор шёл о состоянии городских дорог и тротуаров. На вопросы журналистов отвечали новый руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Татьяна Леннук и Александр Черноситов, старший специалист по дорогам Департамента городского хозяйства.

Трактор разбрасывает на скользкие дорожки песок — он дешевле, чем гранитная крошка, но создаёт больше грязи. Софья Боборенко

Большинство жалоб зимой – на состояние тротуаров

- Если проезжая часть улиц нашего города находится по большей части, в порядке, то состояние пешеходных дорожек вызывает нарекания у горожан. Журналисты спросили, почему дороги убираются в разы лучше, чем тротуары?

- Наверное, это связано с тем, что к дорогам, особенно, высшей категории, предъявляются повышенные требования по уборке и чистке от снега. Фирмы стараются проезжую часть убрать оперативно, в первую очередь, как и прописано в условиях договора. К тому же на дорогах они могут использовать специальные средства портив обледенения, которые законом запрещено применять для тротуаров. Всё это не говорит о том, что работники нашего департамента не должны проверять, как осуществляются работы. Мы и проверяем, но не стоит забывать, что многие территории убираются не силами фирм-подрядчиков, а дворниками организаций и КТ, - пояснила Татьяна Леннук.

Госпожа Леннук отметила, что большинство звонков и письменных жалоб от жителей города поступает как раз по поводу состояния тротуаров, поэтому департамент будет работать с этой проблемой.

- Можно ли посыпать улицы песком, который создает грязь на улицах?

- Что касается песка, то в Правилах благоустройства г. Нарва нет запрета им пользоваться. Конечно, рекомендуемый посыпочный материал – гранитная крошка. Но она настолько дорогая, что многие организации всё же пользуются песком, частично смешанным с реагентом (солью).

- В прошлом году город бесплатно выдавал гранитную крошку квартирным товариществам, почему в этом сезоне такого нет?

- В этом году такая работа не была запланирована. Если это будет актуально, если КТ будут обращаться, то в следующем году мы это сделаем, - ответила руководитель отдела.

- Читатели спрашивают, что происходит с территорией у магазина Maxima XX в районе Кренгольма? Там как после бомбёжки, считают нарвитяне.

- Территория прилегающая к зданию у магазина Maxima XX в районе Кренгольма, принадлежит непосредственно собственнику магазина. Ответственность за данный участок он и несёт.

Записала Софья Боборенко