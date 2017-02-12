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Жизнь кабачка

Дата публикации: Вчера, 17:53

(2016) мультфильм, семейный, драма

(на эстонском языке) 21.03 - 12:30; 22.03 - 17:30;


Жизнь кабачка

 

У девятилетнего мальчика Икара весьма странное прозвище и трагическая судьба. Он жил с матерью, но их жизнь не отличалась яркими событиями. После внезапной смерти мамы Икар остается совсем один и замыкается в себе. По закону несовершеннолетнего направляют в детский дом, прислав за ним полицейского по имени Реймонд. Между мужчиной и мальчиком завязывается дружба, ставшая для Икара единственной поддержкой и связью с внешним миром. В скором времени главному герою предстоит попасть в мир, совершенно ему незнакомый и чуждый, в котором обитает множество детей с похожими судьбами.


 

 

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