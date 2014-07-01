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Секретный агент

Дата публикации: Вчера, 17:33

(2017) боевик, триллер

5.5 - 21:30; 6.5 - 21:30; 7.5 - 21:30; 8.5 - 21:30; 9.5 - 21:30; 10.5 - 21:30; 11.5 - 21:30;

 

Секретный агент

 

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам


 

 

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