Последствия

АфишаПоследствия
(2017) триллер, драма
7.04 - 21:20; 9.04 - 21:20; 11.04 - 21:20; 13.04 - 21:40;
Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.
Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.
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