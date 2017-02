Дата публикации: Сегодня, 17:50

(2016) фантастика



(на эстонском языке) 11.02 – 16:40;





“November” on fantaasiafilm, mis põhineb Andrus Kivirähki armastatud romaanil “Rehepapp ehk November”. Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud “Novembrit” võib kirjeldada kui muinasjutufilmi täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus. Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Loo peategelane on noor talutüdruk Liina (Rea Lest), kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu (Jörgen Liik). Hansule on aga silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili (Jette Loona Hermanis). Lisaks nõuab Liina isa (Arvo Kukumägi), et neiu läheks naiseks ropu suuvärgiga Endlile (Sepa Tom)…



“Novembri” lavastas Rainer Sarnet (“Idioot”), selle peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Meelis Rämmeld, Katariina Unt ja Taavi Eelmaa. “Novembri” produtsent on Katrin Kissa, operaator Mart Taniel ja kunstnik Jaagup Roomet. Filmi muusika on loonud üks tuntumaid Poola kaasaegseid heliloojaid Jacaszek.



“November” valmis produktsioonifirmas Homeless Bob Production, mis on tuntud kui hulganisti rahvusvahelisi ja kodumaiseid filmiauhindu võitnud filmide “Sügisball” (2007) ja “Püha Tõnu kiusamine” (2009) tootja. “Novembri” kaastootjad on Opus Film Poolast, mille kuulsaim film on Oscariga pärjatud “Ida” (2013, Paweł Pawlikowski) ja PRPL Hollandist, kus valminud draama, rahvusvaheliselt tunnustatud “Paradiisi süit” (Joost van Ginkel, 2015) võitis kaks PÖFFi auhinda ja kolm Hollandi rahvuslikku filmipreemiat.