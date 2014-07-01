Дата публикации: Сегодня, 17:24

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения



(на русском языке) 30.12 – 18:40; 3.01 – 18:40;



(3D, на русском языке) 1.01 – 18:40; 2.01 – 14:00, 21:10; 4.01 – 14:00, 21:10; 5.01 – 18:40;



(на английском языке) 30.12 – 21:10; 2.01 – 18:40; 4.01 – 18:40;



(3D, на английском языке) 1.01 – 21:10; 3.01 – 21:10; 5.01 – 21:10;

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.