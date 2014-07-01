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Проклятие Аннабель 2

Дата публикации: Вчера, 20:01

(2017) ужасы, триллер, детектив

(на русском языке) 10.08 – 19:15
 

Проклятие Аннабель 2

 

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

 

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