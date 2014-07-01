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Бегущий по лезвию 2049

Дата публикации: Сегодня, 13:29

(2017) фантастика, триллер

(3D, на русском языке) 6.10 - 13:45, 18:15; 7.10 - 18:15; 9.10 - 13:45; 10.10 - 13:45, 18:15; 11.10 - 13:45
(2D, на русском языке) 7.10 - 21:15; 8.10 - 21:15; 9.10 - 21:15; 11.10 - 21:15
(3D, на английском языке) 7.10 - 13:45; 8.10 - 13:45, 18:15; 11.10 - 18:15; 12.10 - 13:45
(2D, на английском языке) 6.10 - 21:15; 10.10 - 21:15; 12.10 - 21:15
 

Бегущий по лезвию 2049

 

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

 

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