28 Панфиловцев

Афиша28 Панфиловцев
(2016) военный, драма.
(на русском языке) 2.01 – 13:45; 4.01 – 13:45;
В мире
Президент Молдавии распорядился снять флаг ЕС с резиденции...
Игорь Додон заявил, что на здании впредь будет висеть только флаг страны....
Глава Европарламента выступил против отмены виз с Турцией...
Действия турецких властей после попытки путча в стране вызывают много вопросов...
Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море...
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура....
Есть анекдот!
Почему я не люблю корпоративы?...
Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор....
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Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам детскую двухъярусную кровать
Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.
Сниму 2-комн. квартиру в Нарве
2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.
Продам автомобиль
Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Требуется
Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.
От редакции
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