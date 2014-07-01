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В гостях у Элис

Дата публикации: Сегодня, 17:19

(2017) драма, мелодрама, комедия

30.09 - 18:45; 2.10 - 18:45; 4.10 - 18:45

 

В гостях у Элис

 

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

 

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