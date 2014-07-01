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Mum's List

Дата публикации: Вчера, 17:43

(2016) драма

5.5 - 19:15; 6.5 - 19:15; 7.5 - 19:15; 8.5 - 19:15; 9.5 - 19:15; 10.5 - 19:15; 11.5 - 19:15;

 

Mum's List

 

A dying mother's life lessons to the husband and sons she left behind. Based on the best-selling novel by St John (Singe) Greene, the film is the story of Singe and Kate, a couple from North Somerset, whose lives were turned upside down when Kate was diagnosed with an incurable breast cancer. Over her last few days, she created her list: writing her thoughts and memories down, to help the man she loved create the best life possible for their two sons, after she was gone.

 

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