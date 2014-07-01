Босс-молокосос

Дата публикации: Сегодня, 09:42

(2017) мультфильм, комедия, семейный



(на русском языке) 21.10 - 16:30; 23.10 - 16:30; 24.10 - 16:30; 25.10 - 16:30; 26.10 - 16:30;



(на эстонском языке) 22.10 - 16:30;

Эта актуальная во все времена история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего брата новорожденного — фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой — совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви, и организовал его директор компании «Puppy Co». Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.