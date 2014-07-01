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Притяжение

Дата публикации: Вчера, 15:41

(2017) фантастика

(3D, на русском языке) 3.02 — 16:00, 18:50; 4.02 – 16:10, 19:00, 21:40; 5.02 – 16:10, 19:00; 6.02 – 16:00, 18:50, 21:30; 7.02 – 16:00, 18:50; 8.02 – 16:00, 18:50, 21:30; 9.02 – 16:15, 21:30;

 

Притяжение

 

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

 

 

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Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

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