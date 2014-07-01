Королевский балет: "Драгоценности"

Дата публикации: Вчера, 17:44

(2017) балет



(на русском языке) 17.05 - 19:00;

«Драгоценности» — балет хореографа Джорджа Баланчина, который вошел в историю как первый трехактный абстрактный балет. Его премьера состоялась в 1967 году в исполнении труппы Нью-Йорк Сити балет.

Вдохновленный блеском изумрудов, рубинов и бриллиантов, Джордж Баланчин создал балет из трех частей, каждая из которых соотносится с конкретным драгоценным камнем и использует музыку определенного композитора:

«Изумруды» взяли свой импульс из французской романтики Габриеля Форе;

«Рубины» обязаны своей пламенностью Игорю Федоровичу Стравинскому и джазовой энергичности Нью-Йорка;

«Бриллианты» завершают балет великолепием Российской империи в сочетании с монументальностью Третьей симфонии Петра Ильича Чайковского