Человек, который похож на меня

АфишаЧеловек, который похож на меня
(2017) трагикомедия
(на эстонском языке) 29.09 - 18:45; 1.10 - 18:45; 3.10 - 18:45; 5.10 - 18:45;
Музыкальный критик Хуго, переживающий депрессию после развода, собирается начать новую жизнь, как вдруг на пороге его дома появляется отец, джазовый музыкант Райво.
Капризный старик заявляет, что его земной путь на исходе и просит, чтобы единственный сын позаботился о нём. Но как только в их жизни появляется привлекательная психотерапевт
Мариан, отец и сын начинают соревноваться между собой, чтобы завоевать внимание женщины.
Старый каверзник Райво один за другим устраивает конфузные ситуации, чтобы расстроить романтические планы Хуго.
В трагикомедии Андреса Маймика и Катрин Маймик «Мужчина с моим лицом» через смех, напряжение и слёзы рассказывается о навязанной близости, поисках счастья и прощении.
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