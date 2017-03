Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei

(2017) анимация, семейный

Handlung von Die Häschenschule

Die Häschenschule will Max (gesprochen von Noah Levi) nicht besuchen. Viel lieber treibt der Großstadthase sich durch die Straßen und heckt kriminelle Machenschaften aus. Eher durch Zufall verschlägt es ihn in das ganz und gar nicht coole Ausbildungslager für Osterhasen. Doch weil seine Flucht durch ein paar Füchse vereitelt wird, muss er vorerst hier bleiben und beginnt langsam, sich mit Lehrerin Hermine (Senta Berger) und Hasenmädchen Emmi (Jenny Melina Witez) anzufreunden. Lieg es am Ende vielleicht sogar in seinen Pfoten, das goldene Ei und damit das Osterfest zu retten?

Hintergrund & Infos zu Die Häschenschule

Grundlage für den Animationsfilm Die Häschenschule ist das erstmals 1924 veröffentlichte Bilderbuch Die Häschenschule. Ein lustiges Bilderbuch des Autors Albert Sixtus (1892-1960). Für die ikonischen Zeichnungen, die nicht unerheblich zum Erfolg des Werks beitrugen, ist der Illustrator Fritz Koch-Gotha (1877-1956) verantwortlich. Da die originalen Bilder 1944 zerstört wurden, malte Gotha sie kurz nach Kriegsende für eine Neuausgabe erneut. Das bebilderte und in Reimform geschriebene Werk zählt seit über 90 Jahren zu den Klassikern der Kinderbuchliteratur.