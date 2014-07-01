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Дата публикации: Сегодня, 12:41

(2017) ужасы, фантастика, триллер

(на русском языке)  2.04 - 19:20; 3.04 - 16:40; 4.04 - 19:20; 5.04 - 16:40;

(на английском языке)  1.04 - 16:40; 6.04 - 19:20;
 

Живое

 

Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

 

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