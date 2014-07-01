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Последнее слово

Дата публикации: Вчера, 17:59

(2017) драма, комедия

(на русском языке) 28.04 - 19:20; 30.04 – 19:20; 2.05 – 19:20; 3.05 – 19:20;

(на английском языке) 29.04 – 19:20; 1.05 – 19:20; 4.05 – 19:20;
 

Последнее слово

 

Гарриет — успешная бизнесвумен, которая всегда держала жесткий контроль над каждым аспектом своей жизни. Когда она размышляет о своих достижениях, она решает подключить молодую местную писательницу Энн Шерман для описания своей жизни. Если первоначальный результат не соответствует высоким ожиданиям Гарриет, то она изменяет свои воспоминания, но Энн не хочет быть к этому причастна. Как разворачивается история, так две женщины развивают уникальную связь, которая изменяет не только наследие Гарриет, но и будущее Энн.

 

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