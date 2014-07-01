Под покровом ночи

АфишаПод покровом ночи
(2016) триллер, драма
(на русском языке) 27.01 — 19:00, 21:30; 28.01 – 19:30; 29.01 – 19:30; 30.01 – 19:00; 31.01 – 19:00; 1.02 – 19:00;
(на английском языке) 29.01 – 21:30; 31.01 – 21:30; 2.02 – 19:00; 2.02 – 21:30;
Дежурный по городу
Задай вопрос о социальных отношениях жителей Нарвы...
30 января пройдет инфочас о результатах социального исследования....
В мире
«Лаборатория Касперского» подтвердила арест топ-менеджера...
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Прокуратура Литвы отказалась считать госизменой поездки...
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Есть анекдот!
Конфликт поколений...
Конфликт поколений-2017: — Превед! — Дратути....
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Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
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Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
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