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Под покровом ночи

Дата публикации: Сегодня, 17:34

(2016) триллер, драма

(на русском языке) 27.01 — 19:00, 21:30; 28.01 – 19:30; 29.01 – 19:30; 30.01 – 19:00; 31.01 – 19:00; 1.02 – 19:00;
(на английском языке) 29.01 – 21:30; 31.01 – 21:30; 2.02 – 19:00; 2.02 – 21:30;

 

Под покровом ночи

 

У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Сьюзен не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернется в прошлое, которое считала надежно укрытым под покровом ночи.

 

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Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

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