АфишаМумия
(2017) ужасы, фэнтези, боевик, приключения
(3D, на русском языке) 8.6 - 19:00;
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
Дежурный по городу
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Отмена коснется также Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин....
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Папины дочки...
- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти......
ОТБОРное видео
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Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Услуги печника
Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
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