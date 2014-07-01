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Королевский балет: "Woolf Works" Woolf Works

Дата публикации: Сегодня, 17:47

(2016) балет

22.02 - 19:00;

 

Королевский балет: "Woolf Works" Woolf Works

 

Балет Уэйна МакГрегора в 3-х действиях, созданный по мотивам творчества Вирджинии Вульф и получивший признание критиков, впервые возвращается в репертуар после своей основной премьеры.
Литературное новаторство Вирджинии Вульф вдохновило заслуженного хореографа Королевского балета Уэйна МакГрегора поставить этот балет. МакГрегор уже давно считается одним из самых больших новаторов в балетном искусстве. Он работал в сотрудничестве с художниками без границ и в своей хореографии объединил мотивы трех романов Вульф: «Миссис Дэллоуэй», «Орландо» и «Волны», использовав письма, эссе и дневники писательницы. Британский композитор Макс Рихтер (Infra, Sum и Recomposed by Max Richter: Вивальди «Времена года») написал музыку к балету, которая объединяет в себе электронную и живую музыку.
Хореография Уэйн МакГрегор

 

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