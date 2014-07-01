Время первых

Дата публикации: Сегодня, 12:09

(2017) приключения, триллер



(3D, на русском языке) 21.04 — 13:20, 18:40, 21:20; 22.04 – 12:30, 18:40, 21:20; 23.04 – 12:30, 18:40, 21:20; 24.04 – 13:20, 18:40, 21:20; 25.04 – 16:15, 21:20; 26.04 – 13:20, 16:15; 27.04 – 13:20, 19:40;



60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…