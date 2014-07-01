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Рыба-Мечта

Дата публикации: Вчера, 17:55

(2017) мелодрама, комедия, триллер

(на русском языке) 15.7 - 19:15;
 

Рыба-Мечта

 

Питерский интеллигент Роман искал на Балтийском побережье тишины и вдохновения. А нашёл загадочную Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она — ожившая фантазия Романа или наваждение, ведущее к гибели?

О чем не говорят мужчины? Куда приводят их мечты? «Рыба-мечта» — изысканная сказка для взрослых о губительной страсти. Фильм о борьбе двух начал, которые есть в каждом из нас — животного и человеческого.

 

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