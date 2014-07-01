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Моана

Дата публикации: Сегодня, 16:39

(2016) мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

(3D, на русском языке) 30.12 – 16:20; 1.01 – 15:40; 2.01 – 16:20; 4.01 – 16:20; 5.01 – 16:20; ;
(на эстонском языке) 3.01 – 16:20;

 

Моана

 

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

 

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