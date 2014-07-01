Дата публикации: Сегодня, 14:14

(2016) семейный, комедия

(на русском языке) 0.12 – 11:50, 19:00, 21:20; 1.01 – 19:00, 20:40; 2.01 – 11:50, 19:00, 21:20; 3.01 – 11:50, 19:00, 21:20; 4.01 – 11:50, 19:00, 21:20; 5.01 – 11:50, 16:10, 21:00;



В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…